Grand stade Hassan II de Casablanca: un marché de 763 millions de dirhams pour les installations hydrauliques

Selon les documents du marché, l’estimation des coûts établie par le maître d’ouvrage délégué atteint 763 millions de dirhams pour ce seul lot technique. Ce montant illustre l’ampleur des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement d’un équipement sportif de cette envergure.

Le nouveau lot concerne l’ensemble des installations hydrauliques et de sécurité liées à l’eau, indispensables au fonctionnement quotidien du futur stade et à la sécurité du public. Les prestations confiées à l’entreprise retenue incluront la fourniture, l’installation, les essais, la mise en service et la maintenance de toutes les infrastructures concernées. Le marché prévoit également un volet important consacré à la sécurité incendie.

Lire aussi : Grand stade Hassan II de Casablanca: 3,29 milliards de dirhams pour les travaux de couverture et de façade

Au-delà des travaux d’installation, l’entreprise attributaire devra également assurer l’ensemble des études techniques, notamment l’élaboration des plans d’exécution, notes de calcul et schémas techniques soumis à l’approbation du bureau d’études et du bureau de contrôle.

Le marché prévoit aussi la réalisation des essais, contrôles, réglages et opérations de mise en service, ainsi que la fourniture de la documentation technique complète du projet.