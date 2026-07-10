Gouvernance: RISMA renforce son Directoire avec la nomination de Houda Skali

RISMA franchit une nouvelle étape dans l’évolution de sa gouvernance. Réuni le 9 juillet 2026, le Conseil de surveillance, sur proposition du Directoire, a décidé de nommer Houda Skali, Directrice des Opérations, en qualité de membre du Directoire, selon un communiqué publié par le Groupe. Cette décision s’inscrit dans une dynamique de consolidation des instances dirigeantes afin d’accompagner la poursuite du développement de l’entreprise et de soutenir la mise en œuvre de sa stratégie de croissance.

À travers cette nomination, RISMA met en avant une approche fondée sur le renforcement de sa gouvernance. Le communiqué souligne que cette évolution répond à la volonté du Groupe de disposer d’une organisation exécutive davantage structurée pour accompagner ses perspectives de développement. Au-delà d’un simple changement organisationnel, cette décision traduit une volonté de renforcer la capacité de pilotage stratégique de l’entreprise dans le respect des meilleures pratiques de gouvernance.

Directrice des Opérations depuis 2021, Houda Skali intervient déjà au cœur des principaux chantiers stratégiques de RISMA. D’après le communiqué, elle pilote notamment la coordination des opérations d’investissement et de cession d’actifs, les opérations de marchés de capitaux, les partenariats stratégiques ainsi que les travaux de gouvernance, de conformité, de communication financière et les différents projets transverses du Groupe. Ce périmètre de responsabilités illustre son implication dans les principaux leviers de développement de l’entreprise.

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Le communiqué revient également sur son parcours professionnel avant son arrivée chez RISMA. Houda Skali a exercé des responsabilités au sein d’Ernst & Young à Paris puis de Yamed Capital, où elle a développé une expertise en audit, investissement, asset management et finance. Ces expériences constituent, selon le Conseil de surveillance, des compétences qui viennent conforter le renforcement de la gouvernance du Groupe.

Cette nomination traduit également une reconnaissance du parcours accompli au sein de l’entreprise. Le Conseil de surveillance souligne, dans son communiqué, qu’il salue son expertise, son engagement ainsi que sa contribution au développement de RISMA. Son entrée au Directoire vise à renforcer la collégialité de l’organe exécutif et à accompagner les ambitions de développement du Groupe dans le respect des meilleures pratiques de gouvernance.

À l’issue de cette décision, le Directoire est désormais composé d’Amine Echcherki, Président du Directoire, de Sofia Lopez Benhamida, Directrice générale et membre du Directoire, ainsi que de Houda Skali, Directrice des Opérations et désormais membre du Directoire, précise le communiqué.

Cité dans le communiqué, Amine Echcherki, Président du Directoire, estime que cette nomination «marque une nouvelle étape dans l’évolution de la gouvernance de RISMA». Il met en avant «son expertise, sa vision transverse et sa parfaite connaissance du Groupe», qu’il considère comme des atouts majeurs pour accompagner le développement de l’entreprise et poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie. Il affirme également être convaincu que sa contribution permettra de renforcer davantage l’efficacité et la collégialité du Directoire.