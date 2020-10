Le probable reconfinement qui plane sur plusieurs pays de la planète pour tenter d'endiguer la seconde vague du Covid-19 influe sur les Bourses mondiales. Dans son édition en ligne, La Tribune.fr donne l’exemple de la Bourse de Paris qui a «cédé à l'inquiétude grandissante» avec un CAC 40 qui a encore creusé ses pertes mercredi, abandonnant 4,07% à 4.538,05 points. Il suivait un mouvement de fort repli mondial, indique le quotidien. Dans ce sillage, «le Dax allemand lâchait 4,39%, Londres 3,21%, tandis que le Nasdaq et le Dow Jones américains reculaient de plus de 3%».

Les plus affectées par l’éventualité d'un nouveau confinement sont, selon le journal, les entreprises. C'est le cas de Renault qui a subi la plus forte baisse du CAC 40 (-7,45% à 21,05 euros). Le quotidien recommande de suivre des valeurs comme Teleperformance, qui gagne près de 3% après avoir annoncé le rachat de la plate-forme de santé en ligne Health Advocate dans un marché dans le rouge. Il faut aussi avoir un œil sur Carrefour et PSA, même s'ils perdent respectivement 1,65% et 4,26%. Attention à Sopra Steria, qui accuse la plus forte baisse du SBF 120 après un plongeon de 11,29%, suite à une publication «très mal accueillie». Le journal relève que sous l'angle sectoriel, les secteurs cycliques souffrent particulièrement, notamment les banques (-3,67%) et l'automobile (-3,66%).

La Tribune.fr assure qu’un confinement total coûterait 2 à 2,5 points de PIB par mois à l'économie française.