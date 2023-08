Finances publiques: aggravation du déficit budgétaire à fin juillet 2023

Afin juillet 2023, le déficit budgétaire a atteint plus de 29 milliards de dirhams.. DR

L’activité économique affiche une accélération aux sept premiers mois de l’année, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 16 août. Le quotidien indique que le rétablissement observé intervient sous l’effet d’une hausse relative de la valeur ajoutée agricole et le renforcement des activités non agricoles tirées notamment par l’industrie, le tourisme et le transport.

Selon le ministère de l’Economie et des finances, l’exécution de la loi de Finances au cours des sept premiers mois de l’année en cours s’est déroulée dans un contexte marqué par la persistance de l’inflation à des niveaux élevés, quoique qu’en ralentissement et ce, malgré la baisse des prix des matières premières et de l’orientation restrictive des politiques monétaires.

Il est à souligner qu’à fin juillet, la situation des charges et ressources du Trésor fait ressortir un déficit budgétaire de 29.2 milliards de dirhams contre un déficit de 25,5 milliards de dirhams un an auparavant. «Cette évolution recouvre une augmentation de 13,8 milliards de dirhams des dépenses globales. Une évolution qui reste plus importante que celle des recettes qui se sont consolidées de 10,1 milliards de dirhams aux sept premiers mois de l’année», détaille la même source.

Les tendances observées montrent un comportement favorable des recettes fiscales qui se sont améliorées de 6,4 milliards de dirhams, soit une hausse de 4,3%. «Elles ont affiché dans ce sens un taux de réalisation de 61,1 % par rapport aux prévisions de la loi de Finances.

Le ministère de l’économie et des finances observe également l’exécution maîtrisée des dépenses globales ainsi qu’un solde excédentaire des comptes spéciaux du Trésor», précise le quotidien, ajoutant que ces derniers ont dégagé un surplus de 14,4 milliards de dirhams à fin juillet contre 19,2 milliards de dirhams à la même période de l’année précédente.

Les financements mobilisés se sont élevés à près de 242,4 milliards de dirhams, dont près de 204,1 milliards de dirhams sur le marché intérieur et 38,8 milliards de dirhams au titre des tirages extérieurs, y compris 25,8 milliards de dirhams mobilisés sur le marché financier international.

L’excédent des ressources mobilisées a permis de constituer un matelas pour préparer la couverture des retombées importantes de la dette du Trésor issues des émissions à court terme susvisées. «La constitution de ce matelas s’inscrit dans le cadre de la gestion proactive de la dette, dont l’objectif est de réduire le risque de refinancement dans un contexte de volatilité des conditions de financement sur le marché intérieur», conclut Aujourd’hui Le Maroc.