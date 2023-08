Finances publiques: hausse des recettes ordinaires durant les sept premiers mois de 2023

Le Trésor a enregistré des recettes ordinaires d’une valeur de 181,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de l’année. C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 15 août. Le quotidien explique qu’elles marquent ainsi une consolidation de 10,3 milliards de dirhams, soit une amélioration de 6% en glissement annuel.

Les dernières statistiques des finances publiques publiées par la TGR montrent que la hausse des recettes ordinaires relevées à fin juillet s’explique par l’augmentation de 5,2% des impôts directs, 4% des droits de douane, 13% des droits d’enregistrement et de timbre et de 33,2% des recettes non fiscales tandis que les impôts indirects ont fléchi de 0,6%.

Les recettes brutes ont atteint les 160,1 milliards de dirhams, marquant un additionnel de près de 5 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année précédente. Notons que l’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 3,6% et de la hausse de la fiscalité domestique de 6,8%, et qu’en valeur, les recettes douanières nettes ont perdu 1,61 milliard de dirhams de leur valeur en glissement annuel pour s’établir à fin juillet autour de 47,26 milliards de dirhams.

Pour leur part, les recettes douanières brutes ressortent à 47,3 milliards de dirhams contre 49,04 milliards de dirhams une année plus tôt. Concernant la fiscalité domestique, les recettes nettes réalisées au titre des sept premiers mois de l’année ont atteint 98,6 milliards de dirhams en progression de 7%. «Cette hausse tient compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général de 5.9 milliards de dirhams contre 5,71 milliards de dirhams à la même période de l’année précédente», apprend-on.

On note aussi que les recettes brutes de la fiscalité domestique ont atteint à fin juillet les 104,5 milliards de dirhams en amélioration de 6,8% comparé à la même période de l’année précédente, alors que les recettes non fiscales se sont consolidées de 5,4%, se situant autour de 21,5 milliards de dirhams. «Cette progression s’explique par l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général. Ils sont passés de 7,11 milliards de dirhams à 9,26 milliards de dirhams. Les recettes de monopoles se sont hissées à 7,74 milliards de dirhams contre 6,03 milliards de dirhams, les fonds de concours ont également progressé passant de 730 millions de dirhams à 1,14 milliard de dirhams», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

Enfin, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a été de 100,3% aux sept premiers mois de l’année contre 99,7% un an auparavant. Par ailleurs, les dépenses des charges communes ont enregistré une hausse de 12,3% et ce malgré la diminution de 16,3% des émissions de la compensation.