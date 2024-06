Fin de la seconde édition du Gitex Africa: quelles opportunités d’investissements ont-elles été offertes?

Panel de réflexion auquel a participé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch (au centre), et la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'Administration, Ghita lMezour (à sa droite) à la cérémonie d'ouverture du Gitex Africa 2024, le 29 mai 2024, à Marrakech.

Pour Ghita Mezzour, le bilan de la seconde édition du Gitex Africa Morocco, qui a eu lieu du 29 au 31 mai derniers à Marrakech, est globalement «positif», et a été caractérisé par la forte présence de géants des technologies numériques, de start-ups et d’investisseurs, issus de plus de 130 pays.

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, interrogée par La Vie Éco, a indiqué que cette édition, organisée à Marrakech, a donné lieu à des transactions commerciales importantes et à de nouveaux partenariats. Cette manifestation a aussi permis d’attirer de nouvelles opportunités d’investissements de la part de différents acteurs, qui étaient présents à cet événement.

Plusieurs partenariats ont pu être signés, et permettront le développement des start-ups marocaines. Les représentants du ministère de la Transition numérique ont signé un ensemble d’accords, dont l’un qui permettra d’initier un programme de formation dans les technologies numériques, à destination de 15 000 jeunes de différentes régions du Royaume.

Cette nouvelle édition du Gitex Africa a également permis d’acter le développement du programme Jobintech, qui offre des cycles de formations intensives à de jeunes Marocains, afin de les accompagner dans leurs efforts d’accès au marché du travail.

Un accord avec Oracle, l’un des principaux acteurs du marché des technologies numériques, a ainsi été conclu, afin de lancer, écrit La Vie Éco, relayant des propos de Ghita Mezzour, «deux régions cloud publiques, avec un investissement total de 1,4 milliard de dirhams».

Cette seconde édition a aussi été marquée par l’érection d’un pavillon dédié à l’exposition des services publics numériques, construit avec le soutien du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. Plusieurs de ces services se sont d’ailleurs vus décerner d’importants prix.

D’après la ministre, cet événement a permis de tenir des rencontres avec plusieurs ministres de différent pays d’Afrique, afin d’approfondir les possibilités de partenariats et de coopération, en concrétisation d’un engagement du Maroc en faveur des développement socio-économiques sur le continent, et pour oeuvrer en faveur d’une coopération Sud-Sud accrue, dans la droite lignée des orientations royales.

Les organisateurs se sont félicités de la réussite de cette seconde édition, qui a atteint l’ensemble des objectifs assignés, en offrant aux start-ups participantes des perspectives prometteuses d’autonomisation à leur croissance future.

Interrogée à ce propos par l’hebdomadaire, Trixie LohMirmand, présidente de Kaoun International, l’entreprise organisatrice du Gitex Africa, a expliqué que «cet événement a rempli tous ses objectifs, à en juger par le nombre important des participants, la qualité des échanges, la panoplie des conventions signées, et les engagements affichés en termes de réseautage, de collaboration et de partenariat».