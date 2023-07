Figues de Barbarie: une douceur toujours populaire, malgré des prix qui piquent

La figue de Barbarie fait partie des fruits préférés des Marocains en été, faisant le bonheur des clients et des vendeurs à la charrette qui pullulent en cette période. Mais le temps où une hendiya se dégustait pour une vingtaine ou une cinquantaine de centimes est bel et bien révolu.

En interrogeant plusieurs vendeurs au marché de gros des légumes et fruits de Casablanca, Le360 a relevé un éventail de prix allant de 150 à 350 dirhams la caisse (300 unités à peu près) selon l’origine du fruit. Mais malgré cette variation de prix, tous semblent d’accord sur un point: l’attrait des clients est indéniable et la qualité des fruits est incontestable.

Un vendeur confirme l’abondance de l’offre, avec des prix allant de 200 à 300 dirhams la caisse. «Il y en a en grande quantité, et l’affluence est au rendez-vous», nous dit-il avec un sourire satisfait. Il évoque, toutefois, un passé marqué par la cochenille du cactus, cet insecte dont les effets destructeurs sur la production sont bien connus.

Lire aussi : Figues de barbarie: alerte au parasite

Un autre vendeur présente une variation plus large des prix selon les régions de provenance. «Les figues de Barbarie en provenance de Rhamna coûtent 200 à 300 dirhams la caisse, celles de Bejaad et Al Hoceima sont à 150 dirhams la caisse et celles du Sahara sont vendues à 300 dirhams la caisse, en raison de leur bonne qualité», explique-t-il.

L’argument sur la qualité exceptionnelle des figues de Barbarie du Sahara est renforcé par un troisième vendeur, qui les affiche à un prix allant jusqu’à 350 dirhams la caisse. «Bonne qualité, affluence au rendez-vous», répète, en faisant écho à ses confrères, celui qui propose également des fruits à l’unité, à 1-2 dirhams la pièce.

Un arrivage quotidien de 20 tonnes

Chaque jour, le ballet des camions chargés de figues de Barbarie rythme le marché de gros. Près de 20 tonnes de ce fruit s’offrent ainsi aux propriétaires de charrettes, ravis de faire le plein. Les prix au détail? Ils varient d’un dirham pour les fruits de petite taille à cinq pour les pièces plus généreuses.

Que ce soit pour leur goût, leur fraîcheur ou leur sensation en bouche, les figues de Barbarie sont une attraction majeure des marchés de fruits pendant l’été. Les prix peuvent varier, mais une chose est sûre, la hendiya a bel et bien trouvé sa place dans le cœur des consommateurs.