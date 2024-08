Ferroviaire: une ligne Casablanca-Béni Mellal sur les rails

Une ligne ferroviaire Casablanca-Béni Mellal s’apprête à faire son chemin. C’est ce dont informe le magazine Challenge, faisant part d’un appel d’offres pour la réalisation des études d’avant-projet de la ligne ferroviaire devant relier les deux villes en passant par Oued Zem et Khouribga.

«Les études portent sur le doublement et la rectification du tracé entre Khouribga et Oued Zem ainsi que les ouvrages d’art à mettre en place pour remplacer les passages à niveau entre Sidi el Aidi et Oued Zem, lit-on dans l’appel d’offres publié sur le site de l’Office», lit-on. Le coût prévisionnel pour la réalisation de ces études préliminaires s’élève à 38 millions de dirhams.

L’ouverture des plis aura lieu à Rabat le 19 septembre prochain. Le lancement de ces études intervient à la suite de la récente réunion entre le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, et le directeur général de l’ONCF, qui ont discuté d’une série de questions relatives à ce chantier.

«Projet phare de la région Béni Mellal-Khénifra, cette ligne ferroviaire aura des retombées socio-économiques très positives sur la région et ses habitants en plus de son rôle clé dans le raccourcissement des distances entre la région et les villes de Casablanca et de Rabat», lit-on encore.

Porté par une stratégie ambitieuse et par les grands événements que le Maroc s’apprête à accueillir, l’ONCF multiplie récemment les projets. Le dernier en date est le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les infrastructures de la LGV entre Kenitra et Marrakech, remporté par le groupement franco-marocain composé d’Egis (mandataire), Systra et Novec. Sa mission: assister l’ONCF dans la réalisation des 430 km de lignes nouvelles à grande vitesse, 130 km de quadruplement de lignes classiques autour de Casablanca et des nouvelles gares.

Le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage couvre la gestion du projet, le planning directeur des opérations, le maintien de la cohérence et l’optimisation technique du projet, ainsi que son intégration globale. Cette nouvelle infrastructure permettra la circulation de trains à 320 km/h sur 430 km de LGV nouvelles, faisant du réseau ferroviaire du Maroc l’un des plus modernes et performants au monde. L’inauguration est prévue fin 2029 avant le lancement de la Coupe du monde.