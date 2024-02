Extension de la mine de Zgounder: Aya Gold & Silver effectue un 3ème prélèvement de 25 millions sur son prêt de 100 millions de dollars

Extraction d'argent par des ouvriers dans la mine de Zgounder (à 200 km au sud de Marrakech). Le permis d'exploitation de cette mine est détenu par la société canadienne Aya Gold & Silver. Aya Gold and Silver

Aya Gold & Silver pose un nouveau jalon dans son programme d’expansion de sa mine d’argent de Zgounder, située à 200 km au sud de Marrakech. La compagnie minière canadienne, spécialisée dans l’extraction de métaux précieux, a annoncé le mardi 20 février, avoir effectué un troisième prélèvement de 25 millions de dollars sur son prêt de 100 millions de dollars obtenu, en février 2023, auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et du Fonds d’investissement climatique (CIF), pour financer ce projet d’extension.

«Notre récent décaissement témoigne de notre capacité à respecter systématiquement des obligations importantes et à réduire les risques liés au développement et à la construction de notre expansion, qui reste sur la bonne voie et respecte le budget pour une production commerciale d’ici le quatrième trimestre de 2024», a déclaré Benoit La Salle, PDG du groupe.

D’après Aya Gold & Silver, la construction globale de la mine est achevée à environ 83% et sa mise en service est prévue pour le deuxième trimestre 2024. «L’expansion de Zgounder est entièrement financée, respecte le budget et le calendrier pour apporter de la valeur à toutes les parties prenantes pendant de nombreuses années», a précisé Benoit La Salle.

L’entreprise canadienne indique en outre que les installations de stockage des résidus et de l’eau sont terminées, et l’installation du broyeur à boulets devrait être achevée à la fin du mois de mars. L’usine de traitement est aussi achevée à environ 77%, tandis que les travaux de l’infrastructure ont été réalisés à hauteur de 85%. Idem pour le développement souterrain de 8.712 mètres de la mine également achevé, «soit 92% du programme initial de développement latéral».

Ce troisième prélèvement intervient six mois après un deuxième décaissement de 35 millions de dollars effectué par la minière canadienne le 29 août 2023, sur son prêt auprès de la BERD et du CIF. Ce qui lui a permis de recevoir, à ce jour, 85 millions de dollars de cette facilité de financement. L’entreprise prévoit de réaliser un dernier tirage durant le premier semestre 2024, en fonction de l’avancement du projet d’extension de la mine de Zgounder.