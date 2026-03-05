Expropriation pour cause d’utilité publique: une réforme majeure détaillée

Chantier de construction. Le projet de loi d'expropriation pour cause d’utilité publique prévoit de créer une commission d’expertise qui évaluera la valeur des biens expropriés. . DR

Le gouvernement s’engage dans une refonte d’ampleur du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique, avec l’objectif d’adapter un cadre juridique datant du début des années 1980 aux exigences actuelles du développement territorial. À travers un nouveau projet de loi, l’Exécutif entend moderniser un dispositif devenu, au fil du temps, insuffisamment adapté aux transformations économiques et urbaines que connaît le pays, écrit le magazine Challenge.

Portée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la réforme proposée cherche à corriger ces dysfonctionnements à travers une série d’ajustements structurels. L’un des objectifs affichés consiste à mieux encadrer les délais administratifs afin de réduire les périodes d’attente et d’incertitude. Le projet prévoit ainsi un calendrier plus strict entre les différentes étapes de la procédure, notamment entre la déclaration d’utilité publique et la décision permettant le transfert effectif de propriété. Cette rationalisation vise à éviter que des terrains restent durablement immobilisés sans perspective claire, situation qui pénalise à la fois les propriétaires et les porteurs de projets.

Parallèlement, le texte introduit une dimension plus marquée de modernisation administrative. La publication électronique des actes liés à l’expropriation devient un élément central du nouveau dispositif. En complément des modes de publication traditionnels, cette mesure doit permettre d’améliorer l’accès à l’information et de renforcer la transparence des procédures. Les citoyens concernés pourront ainsi suivre plus facilement l’évolution des décisions administratives relatives à leurs biens, ce qui devrait contribuer à réduire les zones d’ombre qui ont longtemps entouré certaines opérations d’expropriation, a-t-on pu lire dans le magazine.

La question de l’indemnisation constitue toutefois le cœur de la réforme, tant elle a été au centre des critiques formulées contre le système actuel. Le projet de loi prévoit la création d’une commission administrative d’expertise chargée d’évaluer la valeur des biens expropriés. Cette évaluation devra s’appuyer sur un référentiel officiel mis à jour chaque année, afin de refléter l’évolution des prix du marché et des réalités foncières locales. L’objectif est d’introduire davantage de cohérence et de prévisibilité dans la fixation des indemnités, en limitant les écarts d’appréciation qui peuvent exister aujourd’hui entre différentes évaluations. En uniformisant les critères d’estimation, le gouvernement espère également réduire le nombre de litiges judiciaires, souvent liés aux contestations des montants proposés aux propriétaires.

La réforme introduit plusieurs garanties destinées à encadrer l’utilisation future des terrains expropriés. Le projet prévoit notamment l’interdiction de céder un bien exproprié avant l’expiration d’un délai de cinq ans. Cette disposition vise à éviter toute dérive spéculative et à s’assurer que l’expropriation sert effectivement l’intérêt public annoncé au moment de la déclaration d’utilité publique. Dans la même logique, un mécanisme de rétrocession est instauré lorsque le terrain n’est finalement pas affecté à la destination initialement prévue. Dans ce cas, l’ancien propriétaire pourra se voir restituer le bien, ce qui constitue une garantie supplémentaire face aux éventuels changements d’orientation des projets publics.

Le texte introduit aussi une procédure accélérée destinée aux projets jugés particulièrement urgents. Dans ce cadre, l’administration pourra prendre possession du terrain dès la publication du décret d’expropriation, sous réserve du respect des règles d’indemnisation prévues par la loi. Cette disposition répond à la nécessité de réduire les délais de réalisation pour certaines infrastructures stratégiques, notamment dans les secteurs du transport ou des équipements publics. Elle illustre toutefois l’équilibre délicat que cherche à instaurer la réforme entre la rapidité d’exécution des projets et la protection effective des droits des propriétaires concernés, a-t-on encore pu lire.

La réussite de cette transformation ne dépendra cependant pas uniquement du contenu juridique du texte. Sa mise en œuvre concrète constituera un facteur déterminant. La formation des acteurs administratifs et judiciaires appelés à appliquer ces nouvelles dispositions, la capacité des commissions d’expertise à fonctionner de manière efficace et la digitalisation réelle des procédures seront autant d’éléments essentiels pour garantir l’efficacité du dispositif. Sans ces conditions opérationnelles, les innovations prévues par la réforme risqueraient de rester largement théoriques.