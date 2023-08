Exploration pétrolière: l’ONHYM renforce son partenariat stratégique avec Chariot Limited

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et Chariot Limited ont conclu un nouvel accord pétrolier, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce mercredi 2 août. Le quotidien indique que ce rapprochement, dont les contours ont été dévoilés le 1er août 2023, s’inscrit dans la continuité du partenariat scellé entre l’Office et la société britannique d’énergie de transition axée sur l’Afrique depuis 2019.

Le nouvel accord porte sur la zone-Loukos Onshore, située en zone terrestre entre Kénitra et Larache. Le quotidien explique que le Loukos revêt une importance significative grâce à la prospectivité que l’entreprise entrevoit au large, avec un cadre géologique commun et un environnement d’exploitation onshore qui offre un développement à coût nettement inférieur et un marché industriel domestique à des prix attractifs prêt à servir.

«En obtenant le permis Loukos, Chariot Limited continue à renforcer son positionnement à l’échelle du bassin et s’engage à développer cet actif dans les brefs délais. Il est à souligner que l’ONHYM a conclu ce nouvel accord avec Loukous Energy Morocco Limited, filiale de la société énergétique Chariot Limited», précise le journal. La même source ajoute que cette entité détiendra une prise de participation de l’ordre de 75%, au moment où les 25% restants iront à l’ONHYM, faisant aussi remarquer que ce permis couvre une superficie approximative de 1.371 km2. Notons qu’elle est adjacente aux permis offshore Lixus et Rissana de Chariot, et que la société a entamé une évaluation détaillée, sur la base des données sismiques 3D modernes existantes, de 150 km2 et des puits sur bloc.

«Cette évaluation a identifié un gisement de gaz conventionnel négligé et peu profond, qui a déjà produit du gaz dans d’autres régions côtières du Maroc et qui est géologiquement similaire aux projets offshore de Chariot, y compris la découverte de gaz Anchois adjacente», indique-t-on. A cela s’ajoutent également de multiples perspectives gazières à faible risque, poursuit Aujourd’hui Le Maroc. La même source ajoute que Chariot Limited exprime ainsi son intention de forer des cibles prioritaires identifiées, avec des engins de forage disponibles dans le pays. «La société estime par ailleurs que la zone Loukos a le potentiel de réaliser des ventes de gaz précoces en raison de la proximité d’un marché de gaz industriel important et sous-approvisionné, avec d’autres synergies de développement potentielles grâce à l’emplacement de l’installation de traitement prévue d’Anchois et des pipelines situés sur le bloc», conclut Aujourd’hui Le Maroc.