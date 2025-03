Étude: 81% des chefs d’entreprise sont optimistes quant aux perspectives de croissance pour 2025, selon PwC au Maroc

Le cabinet de conseil PwC au Maroc vient de dévoiler la troisième édition de son étude annuelle portant sur la perception des dirigeants d’entreprises marocaines de l’évolution de l’économie nationale et internationale. Ce sondage est la déclinaison au niveau national de la Global CEO Survey de PwC, conduite auprès d’un panel d’environ 4.700 chefs d’entreprise dans 109 pays, dont plus de 50 au Maroc.

Il en ressort que 81% des patrons marocains se disent confiants quant aux perspectives de croissance de l’économie marocaine, pourcentage en baisse de 9 points par rapport aux résultats de l’année dernière (90%). Pour les auteurs de l’étude, ce résultat montre que malgré un contexte mondial marqué par de très fortes tensions géopolitiques, la confiance des chefs d’entreprise dans l’économie marocaine est renouvelée, un optimisme qui témoigne de la résilience du tissu économique national.

Lire aussi : Étude: 93% des directeurs financiers optimistes quant aux perspectives de croissance pour 2025, selon PwC au Maroc

L’étude indique aussi que le risque géopolitique est désormais perçu comme la principale menace pour plus du tiers (34%) des patrons marocains, mais 90% d’entre eux restent confiants quant à la croissance de leur entreprise au cours des 12 prochains mois. Elle relève aussi que plus de la moitié (51%) des dirigeants d’entreprises marocains se montrent optimistes pour l’économie mondiale, contre 58 % l’an dernier.

«Malgré un environnement économique en perpétuelle évolution, les entreprises marocaines affichent toujours de la confiance dans leurs perspectives de croissance. Engagées dans une transformation durable, les entreprises misent sur une approche pragmatique, alliant innovation technologique et valorisation du capital humain. Leur capacité d’adaptation face aux défis émergents, tels que l’intelligence artificielle et le changement climatique, témoigne de leur volonté de construire un avenir résilient et prospère», explique Reda Loumany, Territory Managing Partner de PwC au Maroc.

Les risques cyber au cœur des préoccupations

Parmi les autres résultats de ce sondage, les risques cyber et climatiques demeurent au cœur des préoccupations des dirigeants marocains: 58% d’entre eux redoutent les menaces cyber, perçues comme un facteur de destruction de valeur. À l’inverse, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un levier clé de transformation et de création de valeur, 71% des dirigeants sondés affirmant travailler sur son intégration dans leur entreprise.

Lire aussi : Maroc: le FMI table sur une croissance économique de 3,9% en 2025

Le sondage montre aussi que 45% des dirigeants marocains se disent particulièrement attentifs aux réglementations de contrôle des émissions carbone et leur impact sur l’accès à certains marchés d’exportation, notamment le mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (CBAM).

Les entreprises marocaines vers l’internationalisation

Autre conclusion de l’étude: les grandes entreprises marocaines accélèrent leur expansion à l’international, misant sur des opérations de croissance externe pour renforcer leur position sur des marchés stratégiques. Ainsi, 47% des dirigeants sondés déclarent envisager une acquisition au cours des trois prochaines années. Une dynamique s’inscrit dans une tendance déjà engagée, puisque 39% affirment avoir réalisé au moins une acquisition significative au cours des trois dernières années.