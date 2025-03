Entrepreneuriat: les nouveaux moteurs de la croissance

L’année 2024 a été marquée par une croissance soutenue des indicateurs économiques au Maroc, illustrant une dynamique positive dans plusieurs secteurs stratégiques. Parmi les faits saillants, on note une augmentation notable des créations d’entreprises, des dépôts de marques et des brevets d’invention, confirmant la tendance vers une économie de plus en plus innovante et diversifiée, indique le quotidien L’Économiste du 6 mars et qui reprend les données de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

En 2024, le Maroc a enregistré la création de 95 235 nouvelles entreprises, marquant une hausse de 1,5 % par rapport à l’année précédente. Cette progression est principalement due à l’essor des personnes morales, qui représentent 71% des nouvelles immatriculations, affichant une croissance de 5 %. Toutefois, les entreprises individuelles ont connu un recul de 6%.

La région de Casablanca-Settat conserve son statut de moteur économique national, concentrant 39,1% des créations d’entreprises. Marrakech-Safi et Rabat-Salé-Kénitra suivent, avec une part respective de 12,4%. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima occupe la quatrième position avec 11,8%. On note également une forte croissance dans les régions de Marrakech-Safi (+13,2%) et de Souss-Massa (+7,1%), alors que Drâa-Tafilalet enregistre une baisse significative de 33,2%, lit-on.

L’activité de dépôt des marques a connu une dynamique exceptionnelle en 2024, avec 31 581 demandes enregistrées, dont 68% d’origine marocaine. Parmi les secteurs les plus actifs, les produits cosmétiques et les préparations non médicamenteuses dominent avec 24% des dépôts, suivis des produits pharmaceutiques (15 %) et des services de publicité (13%).

Casablanca-Settat se distingue une fois de plus en concentrant 54% des dépôts de marques, affirmant son rôle central dans le paysage économique du pays. Les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de l’Oriental complètent le podium avec respectivement 9 % et 8,1% des demandes, lit-on encore.

L’innovation est en forte progression au Maroc, comme l’atteste l’augmentation de 26% des dépôts de brevets d’origine marocaine en 2024. Au total, 341 demandes ont été soumises, les universités étant les principaux acteurs de ce mouvement (60% des dépôts), suivies des entreprises (20%) et des inventeurs individuels (15%).

Les domaines les plus innovants incluent les produits pharmaceutiques (28% des brevets déposés), la chimie fine organique (13%) et la biotechnologie (13%), reflétant une orientation stratégique vers les secteurs de pointe et à forte valeur ajoutée.

Les dépôts de dessins et modèles industriels (DMI) ont progressé de 26% en 2024, atteignant 6 818 demandes. Ce segment est dominé par les emballages et récipients, qui représentent 51 % des dépôts, suivis des objets d’ornement (10%) et des éléments de construction (8%). Casablanca-Settat demeure la région prépondérante avec 56,5% des dépôts, devant Rabat-Salé-Kénitra (6,6%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5,7%).

Les chiffres de l’OMPIC pour 2024 confirment la transformation profonde de l’économie marocaine, portée par l’innovation, l’entrepreneuriat et la protection de la propriété intellectuelle. Casablanca-Settat s’impose indéniablement comme le fer de lance de cette dynamique, tandis que des secteurs comme les cosmétiques, la pharmaceutique et la biotechnologie connaissent un essor remarquable.