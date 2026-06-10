Énergies renouvelables: 17 pays africains réunis à Marrakech pour renforcer les mécanismes d’appels d’offres

Visite du complexe solaire Noor Ouarzazate par une délégation de 17 pays africains dans le cadre d’un atelier sur les mécanismes d’appels d’offres en énergies renouvelables.

En partenariat avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la coopération allemande GIZ, l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), MASEN organise à Marrakech le deuxième atelier du programme «Appels d’offres compétitifs pour des projets d’énergies renouvelables». Le communiqué précise que cette rencontre se déroule du 8 au 12 juin 2026 et rassemble des représentants de 17 pays africains.

Conduit dans le cadre de l’Initiative pour l’atténuation des risques liés au solaire (SRMI), le programme vise à renforcer les capacités des institutions publiques dans la conception, le lancement et la gestion d’appels d’offres compétitifs destinés au développement des énergies renouvelables. Selon le communiqué, l’objectif consiste à doter les administrations concernées des outils nécessaires pour structurer efficacement leurs projets et améliorer leurs processus de sélection.

Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement du premier atelier organisé à Rabat du 27 au 31 octobre 2025. Le document souligne que la session de Marrakech marque «une étape clé du programme» en consolidant les acquis des sessions virtuelles conduites au cours des neuf derniers mois.

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L’ambition affichée est désormais de passer de la phase de formation à celle de l’exécution. Le communiqué indique que les travaux visent à accompagner les participants dans la mise en œuvre de leurs plans d’action nationaux à travers des sessions techniques, des exercices collaboratifs et des échanges d’expériences entre pairs.

Une attention particulière est accordée aux mécanismes qui conditionnent la viabilité des projets. Les discussions portent notamment sur la structuration des opérations afin d’en assurer la bancabilité, la répartition des risques ainsi que les modalités d’attribution des marchés, précise le document.

L’expérience marocaine mise en avant

Le programme s’ouvre par une visite du complexe solaire NOOR Ouarzazate. Présenté dans le communiqué comme «l’un des projets solaires les plus emblématiques au monde», ce site sert de support pratique aux travaux de la semaine et permet aux participants d’observer concrètement les mécanismes déployés dans le cadre de la transition énergétique.

Le document souligne que cette immersion vise à ancrer les échanges dans une réalité opérationnelle et à partager l’expérience accumulée par le Maroc dans le développement de projets d’énergies renouvelables.

À travers cette initiative, MASEN réaffirme, selon les termes du communiqué, son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud et de l’accompagnement des pays partenaires dans leurs trajectoires de transition énergétique.

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Le programme s’appuie sur plusieurs dispositifs internationaux spécialisés, notamment ESMAP et PPIAF du Groupe Banque mondiale, Desert to Power de la Banque africaine de développement ainsi que GET.transform de la coopération allemande GIZ. Cette mobilisation illustre la volonté de fédérer expertise technique et accompagnement institutionnel autour du développement des énergies renouvelables sur le continent.

Les pays représentés lors de cette session sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie.