Emploi public: le PLF 2024 prévoit la création de 30.034 postes budgétaires

D’après la note de présentation du projet de loi de finances 2024, ces postes sont répartis entre les différents ministères et institutions selon le tableau intégré au PLF. Le ministère de l’Intérieur bénéficiera de 7.944 postes, l’Administration de la défense nationale de 7.000 postes et le ministère de la Santé et de la protection sociale de 5.500 postes.

En outre, 500 postes budgétaires sont créés au profit du Chef du gouvernement, qui est habilité à les répartir entre les différents départements ministériels ou institutions, dont 200 postes réservés aux personnes en situation de handicap, ajoute la même source.

En sus des postes précités, afin de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la loi 37.22 relative à l’Institut supérieur de la magistrature qui rattache ledit institut au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il est proposé de créer à partir du 1er janvier 2024, au profit du Conseil, 250 postes budgétaires destinés aux attachés de justice qui ont subi avec succès l’examen de fin de stage et ont été nommés magistrats du corps de la magistrature.

Il s’agit aussi de la création, au profit du Conseil, de 250 postes destinés exclusivement aux attachés de justice qui occupent au 31 décembre 2023 des postes au sein du ministère de la Justice, ainsi que de 300 postes destinés exclusivement aux attachés de justice qui ont subi avec succès le concours des attachés de justice avant ladite date.

En parallèle, sont supprimés, à compter de la date de régularisation de la situation administrative des personnes concernées, les postes budgétaires qu’elles occupaient au sein du ministère de la Justice, ainsi que les postes budgétaires créés en vertu de la loi de finances n°50.22 pour l’année budgétaire 2023 au profit du ministère de la Justice pour recruter des attachés de justice et restés vacants jusqu’au 31 décembre 2023.

En plus, le PLF 2024 prévoit de créer 20.000 postes au profit des Académies régionales de l’éducation et de la ormation (AREF), dont 18.000 postes pour le recrutement des enseignants et 2.000 postes pour le recrutement du personnel d’appui pédagogique et administratif au niveau des établissements scolaires.