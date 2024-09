El Jadida au top 10 des producteurs mondiaux d’algues marines

À El Jadida, la cueillette des algues marines se poursuit jusqu’au 30 septembre, offrant une source de revenus pour les communautés locales. «Cette activité saisonnière mobilise environ 3.200 plongeurs et 1.800 ramasseurs, utilisant près de 850 barques sur 150 kilomètres de côtes, notamment dans les zones de débarquement d’El Jadida, Jorf Lasfar, Lahdida et Sidi Abed», écrit le quotidien L’Economiste dans son édition du 26 septembre.

Cette année, le quota de la récolte a été fixé par la Délégation provinciale de l’Office national des pêches à 19.100 tonnes. Chaque barque peut récolter environ deux tonnes par jour. Ce qui place El Jadida au premier rang national et au huitième mondial pour la production d’algues.

«La saison se déroule dans de bonnes conditions climatiques et des mesures de sécurité sont mises en place pour accompagner et sensibiliser les ramasseurs», assure Abdelouahed Rouagbi, délégué provincial, cité par le quotidien. Un avis confirmé par Noureddine Chebi, président de la coopérative El Mouilha, pour qui «cette saison est exceptionnelle, malgré un léger retard dû à la météo. Les prix des algues varient entre 2,50 et 4 DH le kg pour les algues mouillées et jusqu’à 7 DH pour les algues sèches».

La coopérative supervise également l’opération de stockage et d’achat des algues, dont 20% sont exploitées localement, tandis que 80% sont destinées à l’exportation et à la transformation. La récolte, qui dure 15 jours, génère des emplois importants pour la région.

«Les ramasseurs commencent leur journée à 6h00 et terminent vers 13h00, gagnant entre 100 et 300 DH par jour. L’année précédente, le quota de la récolte des algues était de 18.414 tonnes, avec plus de 800 barques opérant dans les ports de Jorf Lasfar et El Jadida, ainsi que dans les zones de débarquement de Lahdida et Sidi Abed.

Pour chaque barque disposant d’une licence de pêche, le quota est fixé à 22 tonnes», souligne-t-on.

En plus de leur valeur économique, les algues jouent un rôle essentiel pour l’environnement, produisant 50 à 70% de l’oxygène de la planète et ayant diverses utilisations dans la gastronomie, la cosmétique, ainsi que dans le secteur médical pour leurs propriétés antivirales, antibactériennes, anti-inflammatoires, anticoagulantes et anti-tumorales.