Eaux usées: un atelier national pour en faire un levier de résilience hydrique

Lors de l'atelier national sur le traitement et la réutilisation des eaux usées ce 19 novembre 2025 au PCNS de Rabat.

Face à la pression croissante sur les ressources en eau, et en cohérence avec le discours de Mohammed VI du 29 juillet 2024 appelant à «l’adoption d’un programme plus ambitieux de traitement et de réutilisation des eaux», l’atelier tenu ce mercredi à Rabat se veut un véritable espace d’échange et de réflexion consacré à cette thématique stratégique, au cœur de la politique nationale de gestion durable et intégrée des ressources hydriques.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’extension et d’amélioration des performances et de la résilience des services d’eau potable et d’assainissement des régies de distribution, accompagné et soutenu par l’AFD et l’Union européenne. Déployé initialement avec cinq régies (El Jadida, Meknès, Béni Mellal, Taza, Larache), ce programme vise, au-delà des seuls enjeux d’adduction d’eau potable, la modernisation des infrastructures d’assainissement et des stations d’épuration, afin de faciliter la réutilisation des eaux usées traitées.

«Aux côtés des autorités marocaines, l’AFD accompagne les territoires qui inventent des solutions pour une gouvernance de l’eau plus intégrée. Dans l’esprit du nouveau modèle de développement et de la régionalisation avancée qu’il promeut, nous croyons que la résilience s’enracine dans les territoires», déclare Catherine Bonnaud, directrice de l’AFD au Maroc. «À l’instar des enjeux partagés dans les discussions de la COP30, le Maroc démontre que l’adaptation aux changements climatiques commence ici, par des projets concrets et mesurables au service des populations», salue-t-elle.

L’atelier de Rabat réunit les principaux acteurs publics et privés du secteur — institutions nationales, SRM, opérateurs, agences de bassins hydrauliques, partenaires techniques et financiers, bureaux d’études, chercheurs et associations professionnelles — afin d’échanger sur les progrès réalisés, les défis persistants et les perspectives de développement de la réutilisation des eaux usées traitées au Maroc.

M. Gérald Audaz, chef de la section Compétitivité économique, Infrastructures et Développement durable de la Délégation de l’Union Européenne au Maroc, a mis en avant les engagements du Maroc et de l’UE pour assurer une gestion durable des ressources hydriques du Royaume, à travers le Partenariat vert. «Ce partenariat démontre notre engagement à soutenir des solutions novatrices pour l’assainissement et l’eau potable. En optimisant les ressources non conventionnelles grâce à la réutilisation des eaux usées et en s’appuyant sur la dynamique solide de la régionalisation avancée, notre coopération se transforme en un levier puissant pour bâtir un avenir hydrique résilient», confirme-t-il.

L’atelier s’articule autour de quatre sessions thématiques: le potentiel et les défis de la réutilisation, les technologies de traitement avancées, la gouvernance des projets, et enfin les modèles économiques et financiers. Ces sessions interactives permettent de partager des expériences concrètes, d’identifier les leviers d’action et de formuler des recommandations opérationnelles pour accélérer la transition vers une gestion durable et intégrée de l’eau.

Cette rencontre illustre la volonté partagée des autorités marocaines et leurs partenaires de promouvoir une vision intégrée et durable de la gestion de l’eau. Ce faisant, le Maroc avec l’ensemble de ses partenaires, entend renforcer sa sécurité hydrique, accentuer le développement durable du Royaume en soutenant ses secteurs productifs et contribuer aux objectifs climatiques internationaux par des actions tangibles.