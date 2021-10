Diapo. Passation de pouvoirs entre Mohamed Benchaâboun, Nadia Fettah Alaoui et Faouzi Lekjaa

La cérémonie de passation de pouvoirs entre Mohamed Benchaâboun, ancien ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, et Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances, d’une part, et Faouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, d'autre part, a eu lieu ce matin, vendredi 8 octobre 2021. Les images.

Par Nisrine Zaoui