La décarbonation en cours de l’économie marocaine est en bonne voie. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO annonce la future mise en place d’un label national par l’Institut marocain de normalisation (Imanor) et ses partenaires, dans le cadre de la loi 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation.



Un label qui reste «pour le moment suspendus à la clarification des exigences techniques et des mécanismes d’ajustement carbone aux frontières (MACF) au niveau de l’Union Européenne (UE) et éventuellement d’autres marchés d’exportation et à certaines actions préalables que doivent mener Imanor pour définir le contenu et le mode opératoire d’attribution de ce label».

En attendant, le quotidien assure qu’Imanor et ses partenaires institutionnels vont déjà entreprendre un certain nombre d’actions. D’abord, «compléter l’arsenal normatif marocain en lien avec ce domaine par l’adoption de toutes les normes internationales et européennes en relation avec les Gaz à effet de serre (GES) et l’empreinte carbonique des produits, et assurer une veille normative appropriée».



Le journal évoque aussi l’établissement d’une méthode normalisée optimale pour la détermination du bilan carbone. «Il s’agit aussi, dès à présent, de former et de qualifier des experts nationaux et des consultants en matière de détermination des GES en vue de satisfaire les besoins des opérateurs en la matière», poursuit-il tout en assurant que la sensibilisation est également au programme, puisqu’il est prévu d’organiser des séminaires sectoriels et des ateliers de formation en vue de sensibiliser les opérateurs concernés sur les enjeux de la décarbonation, et de les former sur les techniques de détermination des GES.



Ce n'est pas tout puisque selon le journal, Imanor et ses partenaires institutionnels travaillent aussi à la future mise en place d’un système de validation des bilans carbone au profit des entreprises marocaines qui pourraient facilement faire face aux barrières non tarifaires qui seront notamment mis en place à partir de 2023 par l’UE.