Dakhla: l’Initiative royale pour l’Atlantique mise en avant au MTF 2024

La 7ème édition de la conférence internationale «Morocco Today Forum» s’est tenue, le vendredi 5 juillet au Palais des congrès de Dakhla, sous le thème: «Vision d’un Roi: l’Afrique Atlantique, pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère». Mis sur pied par le groupe Le Matin en partenariat avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, ce symposium annuel a connu la présence de plusieurs personnalités et responsables marocains et africains de premier plan, et a été l’occasion de débattre des opportunités offertes par l’Initiative royale pour l’Atlantique.

S’exprimant lors de la session inaugurale de cette édition, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a souligné que le Maroc est résolument engagé à développer et à mettre à disposition ses infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, aériennes et énergétiques pour concrétiser cette vision royale.

«Cette initiative n’émane pas seulement d’une politique de voisinage géographique traditionnelle, mais surtout d’une profonde conviction d’appartenance historique, culturelle, politique et géostratégique», a-t-elle souligné, faisant remarquer que «l’Afrique est confrontée à de nombreux défis, dont le faible accès à une énergie moderne et la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles».

«L’élément humain au centre de l’initiative»

Dans une déclaration aux médias, en marge du deuxième panel de cette rencontre, l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a affirmé que «la vision royale est claire, parce qu’elle met, avant tout, l’élément humain au centre de la stratégie». En plus, a-t-il poursuivi, «elle met en avant la connexion entre ce corridor Afrique-Europe-Sahel, qui permet de promouvoir la croissance et de créer des synergies, des interconnexions électriques et en matière d’énergie, de câbles sous-marins et de transport ferroviaire et maritime».

«Dans ce cadre-là, le port de Dakhla est un élément fondamental qui permet non seulement de désenclaver les pays du Sahel, mais aussi de créer des opportunités pour l’ensemble des pays de la région», a fait valoir le diplomate. «C’est une vision qui crée de la stabilité et de la prospérité et nous sommes aujourd’hui heureux de constater que nos partenaires ont non seulement apporté leur soutien à cette initiative, mais ont aussi clairement signifié que cette dernière s’inscrit dans le cadre de leurs priorités nationales», a-t-il conclu.

Une réponse pragmatique

De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a indiqué que «cette 7ème édition du MTF vient à point nommé, intervenant au moment où le Maroc prend le lead sur certains sujets grâce à la vision royale et à cette initiative atlantique qui est une réponse pragmatique et pratique à tous les problèmes que connaît notre continent».

«Le secteur privé marocain est mobilisé pour répondre à cette vision royale. Le royaume est déjà deuxième investisseur africain dans le continent dans différents secteurs comme la banque, les assurances, les industries, les laboratoires pharmaceutiques, l’agriculture et l’agroalimentaire», a-t-il détaillé. «Nous sommes prêts à investir dans un esprit win-win et de partenariat pour développer les économies africaines. Nous travaillons avec les patronats africains de manière très rapprochée pour pouvoir identifier les complémentarités entre les différents pays et créer un made in Africa qui donnera une impulsion nouvelle à notre économie», a précisé le patron des patrons.

Décideurs politiques, diplomates, acteurs locaux, chefs d’entreprises, experts et académiciens du Maroc, du continent et d’ailleurs ont pris part au MTF 2024, qui revêt un caractère particulier autant par le thème retenu, mais aussi par le choix de la ville hôte, Dakhla, et la nouvelle dimension de l’événement, désormais renforcée par le partenariat avec l’AMCI et la région Dakhla-Oued Eddahab.