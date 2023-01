Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au financement des entreprises à Dakhla et nous apprend que le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab lance un nouveau programme dont l’objectif est d’accompagner 400 porteurs de projets dans la région. La même source indique que cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre du Programme intégré d’appui et de financement des entreprises (PIAFE). Un appel d’offres a ainsi été récemment lancé pour la mise en œuvre des activités garantissant une offre d’accompagnement des projets allant de la sensibilisation, du cadrage de l’idée, à l’implémentation et au développement dudit projet, en passant par les différentes étapes d’accompagnement pour accéder au financement.

Aujourd’hui Le Maroc rappelle qu’en application des Hautes orientations royales, les principales parties prenantes concernées par la problématique du soutien aux TPME et à la création d’entreprises, notamment le ministère de l’Economie et des finances, le ministère de l’Intérieur, Bank Al-Maghrib et le secteur bancaire, ont mené une réflexion avec le secteur privé qui a abouti à la mise en place du PIAFE. L’une des principales composantes de ce programme est l’accompagnement des porteurs de projets lors des premières phases, où l’orientation et le conseil sont très sollicités pour améliorer les chances d'obtenir un financement.

Il faut souligner que les différentes mesures d’accompagnement entreprises au niveau des régions par le CRI et les partenaires, depuis le lancement du programme, ont permis d’enregistrer une dynamique entrepreneuriale positive. Aujourd’hui Le Maroc ajoute que le CRI déploie au niveau régional une offre d’accompagnement supplémentaire complétant les dispositifs existants. Ainsi, le CRI de Dakhla-Oued Eddahab a signé une convention avec la SNGFE, dont l’objectif est la mise en place d’une offre complémentaire d’accompagnement et de formation des porteurs de projets sollicitant une aide pour l’accès au financement bancaire, dans le cadre du PIAFE. Aujourd’hui Le Maroc rappelle que cette offre d’accompagnement complémentaire consiste à assurer des activités d’accompagnement des porteurs de projets qui s’étendent de la phase de sensibilisation à la création d’entreprise, avec un suivi post-création de l’entreprise.