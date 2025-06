Dakhla: des marchés modèles aux standards modernes bientôt inaugurés

Différents quartiers de Dakhla accueilleront bientôt plusieurs marchés modernes, notamment dans le centre-ville, à Salam et à Amal.

Le marché central, en cours d’achèvement, accueillera des commerces dédiés à la vente de produits alimentaires, de viandes et de poissons.

D’autres projets incluent la réhabilitation du marché de gros dans la zone industrielle, du marché Al Massira, ainsi que du marché de bétail, avec une attention particulière portée au respect des normes d’hygiène et de sécurité.

Lire aussi : Dakhla: les détails d’un vaste programme de développement urbain en cours

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie ambitieuse du conseil communal de Dakhla, qui a mobilisé un budget global de 141 millions de dirhams pour réaliser ces infrastructures commerciales. L’objectif est double: moderniser le commerce de proximité tout en offrant un cadre plus organisé et sécurisé aux commerçants et aux consommateurs.

Parallèlement à ces réalisations, la ville poursuit ses travaux de réaménagement urbain: réfection des réseaux d’assainissement et d’eau potable, élargissement des grandes artères, amélioration de l’éclairage public et création d’espaces verts. Un ensemble d’initiatives qui visent à améliorer durablement le cadre de vie des habitants.

Ces nouveaux projets devraient ainsi jouer un rôle clé dans le renforcement du tissu économique local et dans la transformation progressive de Dakhla en une ville plus moderne et attractive.