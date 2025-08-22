Cuivre et or: le canadien MCC dévoile de nouvelles découvertes près de Ouarzazate

La mine de Tifernine couvre environ 16 km² et abrite trois structures minéralisées dont la plus étendue, ST1, est exposée sur 600 mètres de direction et atteint jusqu’à 11 mètres de largeur. Les structures ST2 et ST3, situées à proximité, s’étendent respectivement sur 100 mètres et 110 mètres, avec des largeurs allant jusqu’à 2 mètres.

Au total, 14 échantillons ont été prélevés le long de ST1, ainsi que cinq échantillons ponctuels sur ST2 et ST3. Les analyses ont été menées au laboratoire Afrilab à Marrakech, indique MCC dans un communiqué.

Lire aussi : Cuivre et or: de nouvelles potentialités dans l’Anti-Atlas

«Les résultats confirment la présence d’une minéralisation à haute teneur en cuivre dans les structures exposées et mettent en évidence d’importantes anomalies en cuivre», a déclaré Pierre-Olivier Goulet, vice-président du développement corporatif.

Et d’ajouter: «À Tifernine, la minéralisation est structurellement contrôlée par des veines et des zones de cisaillement, dont la largeur atteint jusqu’à 11 mètres. Les valeurs anomales en or soulignent le potentiel aurifère inexploité de la propriété, tandis que les fortes teneurs en zinc renforcent son caractère polymétallique. Collectivement, ces résultats soulignent l’ampleur et le potentiel de croissance de Tifernine».

La Société conçoit actuellement un programme d’exploration de suivi qui comprendra une cartographie géologique détaillée et des tranchées pour évaluer la continuité de la minéralisation et générer des cibles supplémentaires sur la propriété Tifernine.