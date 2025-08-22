Economie

Cuivre et or: le canadien MCC dévoile de nouvelles découvertes près de Ouarzazate

Un échantillon de cuivre dans le projet Tata, exploité par Aterian.

La société minière canadienne Morocco Strategic Minerals Corporation (MCC) a dévoilé, jeudi, les résultats de son programme de prélèvements réalisés en juillet 2025 sur la mine de Tifernine, située au sud-est de Ouarzazate. Ces résultats confirment la présence d’une minéralisation à haute teneur, comprenant du cuivre, du zinc et de l’or.

Par La Rédaction
Le 22/08/2025 à 14h00

La mine de Tifernine couvre environ 16 km² et abrite trois structures minéralisées dont la plus étendue, ST1, est exposée sur 600 mètres de direction et atteint jusqu’à 11 mètres de largeur. Les structures ST2 et ST3, situées à proximité, s’étendent respectivement sur 100 mètres et 110 mètres, avec des largeurs allant jusqu’à 2 mètres. 

Au total, 14 échantillons ont été prélevés le long de ST1, ainsi que cinq échantillons ponctuels sur ST2 et ST3. Les analyses ont été menées au laboratoire Afrilab à Marrakech, indique MCC dans un communiqué.

Lire aussi : Cuivre et or: de nouvelles potentialités dans l’Anti-Atlas

«Les résultats confirment la présence d’une minéralisation à haute teneur en cuivre dans les structures exposées et mettent en évidence d’importantes anomalies en cuivre», a déclaré Pierre-Olivier Goulet, vice-président du développement corporatif.

Et d’ajouter: «À Tifernine, la minéralisation est structurellement contrôlée par des veines et des zones de cisaillement, dont la largeur atteint jusqu’à 11 mètres. Les valeurs anomales en or soulignent le potentiel aurifère inexploité de la propriété, tandis que les fortes teneurs en zinc renforcent son caractère polymétallique. Collectivement, ces résultats soulignent l’ampleur et le potentiel de croissance de Tifernine».

La Société conçoit actuellement un programme d’exploration de suivi qui comprendra une cartographie géologique détaillée et des tranchées pour évaluer la continuité de la minéralisation et générer des cibles supplémentaires sur la propriété Tifernine.

Par La Rédaction
Le 22/08/2025 à 14h00
#Maroc#Mines#Ouarzazate#or#Cuivre

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cuivre et or: de nouvelles potentialités dans l’Anti-Atlas

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cuivre et or: la minière canadienne Métaux Genius en passe d’acquérir 100% du projet BMR Copper à Ouarzazate

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cuivre et or: Royal Road Minerals annonce un accord pour l’acquisition du marocain Izughar Resources

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Mines: le britannique Royal Road annonce une découverte de cuivre dans le Haut Atlas

Articles les plus lus

1
Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, figure controversée et soutien du Polisario
2
Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine
3
Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer
4
Le Maroc n’est pas qu’incivilités: appel à l’équilibre
5
Cyclomoteurs: le gouvernement rétropédale, le dispositif du speedomètre suspendu
6
TICAD-9: entré par effraction, le Polisario contraint à la sortie par désillusion
7
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
8
Paris-Alger: l’escalade
Revues de presse

Voir plus