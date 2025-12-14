CTM-Transdev prend les commandes du transport urbain à Tanger

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de gestion déléguée du transport public par bus, Tanja Mobilité a acquis et équipé 280 bus de systèmes embarqués modernes et innovants. Ce nouveau parc sera exploité par le nouveau délégataire CTM-Transdev qui a procédé, le 12 décembre 2025, à la signature du contrat d’exploitation du réseau de transport par bus avec l’Établissement de Coopération Intercommunale Al Boughaz.

«Cette signature marque l’entrée en vigueur du nouveau modèle de gestion déléguée des transports publics par bus, fondé sur une séparation claire des rôles, un renforcement du contrôle public et une amélioration continue de la qualité du service rendu aux usagers», explique Tanja Mobilité dans un communiqué.

Des conducteurs professionnels testent les nouveaux bus urbains de Tanger. (S.Kadry/Le360). le360

Conclu pour une durée de 10 ans, le contrat confie au nouveau délégataire la gestion de l’exploitation du réseau de transport par bus. Il accompagne une nouvelle phase de modernisation du service, orientée vers le renouvellement et la montée en capacité de la flotte, l’intégration de solutions technologiques innovantes, ainsi que le renforcement des standards de qualité, d’accessibilité, de sécurité et d’efficacité du service public.

Dans ce cadre, en plus des travaux d’aménagement du centre de maintenance et de remisage des bus, plusieurs dispositifs technologiques seront déployés, dont un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs, un système de billettique moderne et des équipements embarqués contribuant à l’amélioration de la sécurité, de l’accessibilité et du confort des usagers, lit-on encore.

Cette transition entre les exploitants s’inscrira dans une logique de continuité du service public assurant la stabilité de l’exploitation et la qualité du service rendu aux usagers. Elle marque l’ouverture d’un nouveau cycle pour le transport public par bus. Une nouvelle exploitation prend aujourd’hui la responsabilité du réseau pour les dix prochaines années, avec l’ambition de consolider les acquis et d’élever les standards de qualité de service.