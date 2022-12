© Copyright : Hicham Ferchi / MAP

A l’issue du dernier conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), ce mardi 20 octobre 2022, le gouverneur de la Banque centrale, Abdellatif Jouahri, a indiqué que le projet de loi sur les cryptomonnaies est désormais prêt. Des discussions sur le sujet seront engagées durant les prochains jours pour présenter le texte aux différents acteurs de l’écosystème.

S'exprimant lors du point de presse à l'issue de la quatrième et dernière réunion trimestrielle de 2022 de BAM, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri a fait savoir que le projet de loi sur les cryptomonnaies, annoncé en juin dernier, est désormais prêt.

Il a, dans ce sens, assuré que des discussions seront entamées durant les prochains jours pour présenter le texte aux différentes parties prenantes de l’écosystème, notamment les régulateurs, à l’image de l'Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

«Pour les cryptomonnaies, je peux vous assurer que le projet est prêt. On a travaillé avec la Banque mondiale et le consultant pour le réaliser. Les différents chapitres sont remplis. Maintenant, nous engageons la discussion avec les différentes parties prenantes. C’est long, mais nécessaire pour permettre à tout le monde d’adhérer à ce projet», a-t-il souligné.

Selon le wali de la Banque centrale, le projet permettrait notamment de donner une définition à la cryptomonnaie adaptée au contexte marocain. «Notre objectif n’est pas de brider l’innovation, mais surtout de protéger les gens contre le risque d’usage des monnaies virtuelles», a-t-il précisé.

Par ailleurs, Abdellatif Jouahri a indiqué qu'une enquête grand public a été réalisée pour comprendre les raisons qui poussent certains Marocains à détenir de la cryptomonnaie malgré son interdiction. «On a procédé à une définition spécifique de la cryptomonnaie et préparé une enquête grand public qui détaille les spécificités et l’utilisation de cette monnaie virtuelle au Maroc», a assuré le wali de Bank Al-Maghrib.

A noter que selon une dernière étude du Policy Center for the New South (PCNS), qui concerne 33 pays africains, le nombre de personnes qui détiennent des cryptomonnaies au Maroc a atteint 1,15 million en 2022, générant un PIB par habitant de 8.612 dollars.