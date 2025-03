Croissance: les recommandations de la Banque mondiale

L’économie marocaine a démontré une résilience notable en 2024, avec des tendances positives malgré des défis persistants. Cependant, pour assurer une croissance durable et inclusive, la mise en place de réformes structurelles devient une priorité impérative, indique l’hebdomadaire Finances News.

Les récentes précipitations ont atténué les conditions de sécheresse, améliorant ainsi les perspectives du secteur agricole. La Banque mondiale, dans son bulletin économique pour le Maroc intitulé «Prioriser les réformes pour améliorer le climat des affaires», prévoit une croissance de 3,6% en 2025. Bien que la croissance du PIB ait été limitée à 3,2% en 2024, la hausse de 3,8% de la croissance non agricole souligne la nécessité de mesures ciblées pour soutenir les secteurs hors agriculture. L’inflation ayant chuté sous 1%, Bank Al-Maghrib a amorcé une politique monétaire plus souple, tandis que le déficit du compte courant reste modéré grâce à l’augmentation des investissements étrangers.

Néanmoins, les défis socioéconomiques demeurent considérables. Le choc inflationniste récent a réduit le pouvoir d’achat et affecté la confiance des ménages. La création d’emplois, bien qu’en progression avec 162 000 nouveaux postes en 2024, ne suit pas le rythme de l’augmentation de la population active. L’écart entre l’évolution de la population en âge de travailler (+10% en une décennie) et la croissance de l’emploi (+1,5%) souligne l’urgence de réformes pour dynamiser le marché du travail, lit-on.

Afin de garantir une croissance économique soutenue et inclusive, des réformes structurelles doivent être prioritaires. La modernisation du climat des affaires est essentielle pour accroître l’attractivité du Maroc en tant que destination d’investissement. Le rapport de la Banque mondiale met en avant plusieurs pistes d’amélioration. Parmi elles, la réduction des coûts et des barrières à l’embauche formelle est essentielle pour stimuler l’emploi. Cette mesure bénéficierait particulièrement aux jeunes et aux femmes, qui rencontrent des difficultés accrues à intégrer le marché du travail. En facilitant l’accès à des contrats formels et en allégeant la fiscalité sur l’emploi, le Maroc pourrait accroître la participation active de sa population.

S’ajoute à cela la clarification et la simplification des procédures administratives qui constituent un levier majeur pour accélérer la création et le développement des entreprises. Une réduction des démarches bureaucratiques et une plus grande transparence permettraient aux entrepreneurs de lancer leurs activités plus rapidement et avec moins d’obstacles.

Sans oublier que l’accélération de la digitalisation des services publics est nécessaire pour améliorer l’efficacité opérationnelle et renforcer la transparence. En dématérialisant les services administratifs et en favorisant l’interopérabilité des bases de données, le Maroc pourrait réduire les délais de traitement et optimiser l’expérience des usagers. Ceci, ainsi que le renforcement du cadre juridique concernant l’insolvabilité des entreprises, est indispensable pour améliorer la sécurité des affaires. En modernisant les mécanismes de gestion des faillites et en numérisant les procédures associées, le climat des affaires gagnerait en prévisibilité et en attractivité pour les investisseurs.