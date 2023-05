Crédit agricole du Maroc: Noureddine Boutayeb passe le flambeau à Mohammed Fikrat

A cette occasion, Mohamed Sadiki a félicité Mohamed Fikrat pour la confiance placée en lui par le Roi en le nommant à la tête du Groupe CAM, faisant part de sa conviction que le nouveau président accomplira avec succès sa nouvelle mission au sein de cet établissement.

Le ministre a, en outre, mis l’accent sur le rôle important du CAM en tant que principal partenaire financier des stratégies nationales destinées au secteur agricole et au développement du monde rural, réitérant, à cet égard, son engagement pour accompagner et appuyer les différentes stratégies adoptées en faveur du développement de ce secteur névralgique.

Pour sa part, Noureddine Boutayeb a félicité son successeur pour cette nomination, louant ses qualités humaines et professionnelles et lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Il a, de même, indiqué que le nouveau président du directoire du CAM peut assumer avec brio cette responsabilité et ce, grâce à ses potentialités et sa grande expérience acquise tout au long de son parcours académique et professionnel.

De son côté, Fikrat a exprimé sa fierté de la confiance placée en lui par le Roi, faisant part de sa totale détermination et sa grande motivation d’être à la hauteur des attentes.

Il a, par la même occasion, mis la lumière sur le rôle du Groupe CAM, qui constitue l’instrument de déploiement de la politique agricole, conformément aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI.

Le Groupe CAM, a-t-il dit, a toujours été présent dans le déploiement des stratégies de l’État, notamment le Plan Maroc Vert (PMV) et récemment la stratégie «Génération Green», ajoutant que son premier objectif est de mener à bien les chantiers déjà tracés et qui visent au bien-être du citoyen marocain, particulièrement dans le milieu rural.

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat de l’Ecole centrale de Paris et d’un MBA de l’IE business school de Madrid, M. Fikrat a occupé plusieurs postes au sein de l’Office chérifien des phosphates, avant d’être nommé président-directeur général du Groupe Cosumar, poste qu’il a occupé de 2004 à 2021.

Il a été également membre de la Commission spéciale chargée du Nouveau Modèle de Développement et vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Président de la Commission des affaires économiques et projets stratégiques au sein du Conseil économique, social et environnemental ainsi que de la Fédération interprofessionnelle marocaine de sucre (FIMASUCRE), M. Fikrat est aussi membre du Conseil supérieur de l’Éducation, de la formation et de la recherche scientifique, du Conseil d’orientation stratégique de l’Agence MCA-Morocco et président de son comité d’audit.

Administrateur indépendant et président du Comité d’audit du Crédit agricole du Maroc, Fikrat est également un des cadres nationaux dotés de grandes expériences dans des secteurs publics vitaux.