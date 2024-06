Crédit agricole du Maroc: hausse de 39% du produit net bancaire consolidé à fin mars 2024

Le groupe Crédit agricole du Maroc enregistre des progressions significatives de ses indicateurs de résultat, comparativement au premier trimestre 2023, avec un résultat net consolidé de 38 millions de dirhams (+307%) et un résultat net social de 35 millions de dirhams (+73%).

Du point de vue de la dynamique commerciale, le groupe Crédit agricole du Maroc a su mettre en avant une stratégie commerciale adaptative pour accompagner la relance économique nationale.

Répondant à un enjeu de financement de l’ensemble des secteurs de l’économie et d’une mobilisation pour le soutien de l’agriculture et du monde rural dans un contexte difficile marqué par le déficit hydrique, le groupe a atteint 107 milliards de dirhams (+4%) d’encours d’épargne mobilisée et a hissé l’encours du financement de l’économie à 112 milliards de dirhams (+6%).

Lire aussi : Du nouveau chez Crédit Agricole du Maroc: le groupe lance son offre d’affacturage à travers sa filiale CAM Factoring

Fidèle à ses engagements envers les agriculteurs et pour le développement des zones rurales, le groupe Crédit agricole du Maroc se mobilise une nouvelle fois pour accompagner la clientèle concernée afin de faire face aux difficultés liées à la succession de six années de sécheresse.

En effet, le groupe Crédit agricole du Maroc a multiplié les dispositifs de soutien et d’appui aux agriculteurs confrontés aux contraintes de la conjoncture, notamment à travers:

- La réorientation des financements et l’accès aux facilités de paiement.

- L’octroi de lignes de financement aux importateurs de céréales et d’oléagineux.

- La mise à disposition de solutions de financement adaptées aux importateurs de bétail et d’aliments de bétail afin de sécuriser l’approvisionnement du marché national et d’accroître l’offre de ces produits.