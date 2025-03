Comment le paiement fractionné fait son chemin au Maroc

L’émergence du paiement fractionné au Maroc constitue une révolution dans les habitudes de consommation et le paysage financier national. Dans un entretien avec Finances News Hebdo, Brahim Zaid, fondateur d’Alya, revient sur les défis, les opportunités et les perspectives d’avenir de cette solution innovante.

Lancer une solution de paiement fractionné au Maroc n’a pas été une tâche aisée. «Nous avons dû naviguer dans un cadre juridique totalement novateur», explique Brahim Zaid. Pour garantir une offre conforme et sécurisée, Alya a collaboré étroitement avec Bank Al-Maghrib et des experts juridiques. Un autre défi majeur a été la levée de fonds, le marché du capital-risque marocain étant encore restreint. «Nous avons su convaincre grâce à une équipe solide, une solution viable et une exécution agressive», ajoute Zaid. Moins de quinze jours après la levée de fonds, Alya enregistrait déjà ses premières transactions et signait de nombreux partenariats.

Si l’acceptation par les commerçants s’est faite naturellement, les consommateurs ont dû être sensibilisés. «La confiance et l’accessibilité ont été des enjeux clés. Nous avons travaillé sur une expérience fluide et rapide, sans paperasse excessive», précise le fondateur d’Alya.

En matière de gestion des risques, l’entreprise mise sur des technologies avancées. «Nous utilisons une combinaison d’algorithmes, de sources de données alternatives et d’une analyse en temps réel pour évaluer la solvabilité des clients», explique Zaid. L’accès au service est progressif, avec des montants limités pour les nouveaux utilisateurs, des rappels automatisés et des prélèvements automatiques, autant de mécanismes visant à minimiser les impayés.

La récente levée de fonds va permettre à Alya de passer à la vitesse supérieure. «Nous allons renforcer notre infrastructure technologique, améliorer l’expérience utilisateur et étendre notre réseau de partenaires», annonce Zaid. L’objectif est d’intégrer de nouveaux secteurs comme l’électroménager, l’ameublement, l’assurance automobile et la mode. Alya prévoit également de se déployer sur les plateformes d’e-commerce.

Le recrutement de talents est une autre priorité. «Nous recherchons les meilleurs développeurs, des équipes opérationnelles performantes et une force commerciale efficace», confie le fondateur.

Brahim Zaid est convaincu du potentiel transformateur du paiement fractionné au Maroc. «Cette solution permet aux consommateurs d’accéder plus facilement à des achats sans recourir à un endettement coûteux», souligne-t-il. Selon lui, Alya ne fait que simplifier un modèle d’achat déjà ancré dans les habitudes locales (paiement à crédit chez l’épicier, le courtier d’assurance, etc.).

Pour les commerçants, l’intérêt est également manifeste. «Nous constatons déjà une hausse du panier moyen d’environ 20% chez nos partenaires», révèle-t-il.