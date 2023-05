Comment le Maroc a relevé le défi d’investir en France

En 2022, le Maroc demeure le premier pays d’Afrique en termes de stock d’IDE nets, le premier en termes d’emplois créés (682) et le deuxieme pour ce qui est du nombre de projets implantés (12) en France. C’est ce que relève Business France, l’Agence nationale chargée de la promotion de l’attractivité de la France, qui a présenté son bilan des investissements internationaux dans ce pays, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 17 mai.

Le Royaume est considéré comme un partenaire majeur. Pour preuve, le nombre d’emplois créés ou sauvegardés par les nouvelles implantations marocaines en 2022 a bondi de plus de 160% par rapport à 2021. «Cette réussite économique contribue également à l’image du Royaume en tant que hub économique en Afrique. Le pays est devenu une référence régionale en matière d’investissement et de développement, attirant l’attention des investisseurs du monde entier», lit-on.

«On a besoin du Maroc. Les équations économiques des entreprises qui ont choisi la France montrent le surcroît de compétitivité. Investir ici apporte beaucoup à de très grandes entreprises, qui pouvaient aller ailleurs», atteste Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc. Toujours selon Christophe Lecourtier, «le Maroc est la nation la plus stable, qui offre le meilleur cadre réglementaire, et la main d’œuvre la mieux formée».

Le Bilan de Business France fait aussi ressortir le dynamisme de l’Afrique - et plus particulièrement le Maroc - dans les investissements internationaux ces dernières années. L’ambassadeur français a fait savoir que quatre régions accueillent la majorité des IDE en provenance d’Afrique: La Provence-Alpes-Côte d’Azur est en tête avec 16 projets, suivie des régions Ile-de-France et Grand Est (14 projets chacune) et des Hauts-de-France (8 projets).

Le Maroc et la Tunisie se sont imposés comme des moteurs de l’investissement en France. Ces investissements couvrent un large éventail de domaines, tels que l’automobile, l’aéronautique et bien d’autres. En 2022, le continent africain a enregistré un total de 60 projets d’investissement dans l’Hexagone, atteignant ainsi son niveau le plus élevé.