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Collège LaSalle: l’aboutissement d’un parcours pour une nouvelle promotion

Collège LaSalle: l’aboutissement d’un parcours pour une nouvelle promotion

Les lauréats du Collège LaSalle Maroc, lors de la célébration de leur remise de diplômes à Casablanca.

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Le 29/04/2026 à 16h02

VidéoÀ Casablanca et Rabat, le Collège LaSalle Maroc a organisé, les 27 et 28 avril, les cérémonies de diplomation de sa promotion 2025. Près de 200 lauréats, issus de filières variées, ont été célébrés, marquant l’aboutissement de leur parcours et leur entrée prochaine sur le marché du travail.

Le Collège LaSalle Maroc a célébré, à Casablanca et à Rabat, la diplomation de sa promotion 2025 lors de deux cérémonies marquées par l’émotion, la fierté et l’inspiration. Réunissant diplômés, familles, corps professoral et professionnels, ces événements ont mis à l’honneur une nouvelle génération de talents prêts à rejoindre le monde professionnel.

Plus qu’une remise de diplômes, ces cérémonies ont incarné l’aboutissement d’un parcours de transformation, jalonné de défis, de créativité, d’apprentissage et d’ambitions. Un moment fort pour célébrer les réussites de près de 200 lauréats formés dans les domaines de la Mode, de l’Hôtellerie et restauration, des Arts, design et communication ainsi que de la Gestion et administration.

Placées sous le signe de l’employabilité, de l’innovation et du digital, ces cérémonies ont également été enrichies par les prises de parole inspirantes des parrains de promotion, soulignant l’importance de former des profils agiles, créatifs et en phase avec les mutations du monde professionnel.

À travers les témoignages, les instants de célébration et les moments partagés captés durant ces deux rendez-vous, cette vidéo revient sur une promotion portée par le talent, la passion et l’audace.

Une promotion 2025 qui ne célèbre pas seulement la fin d’un cycle, mais le début de nouvelles trajectoires.

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Le 29/04/2026 à 16h02
#cérémonie#remise de diplômes#enseignement supérieur#études supérieures#Collège LaSalle#Maroc

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