Economie

Circulation du cash: un nouveau record de 511,2 milliards de dirhams à fin mars 2026

Un personne en train de compter des billets de banque.

La circulation fiduciaire a atteint 511,2 milliards de dirhams à fin mars 2026, selon Attijari Global Research, dans un environnement marqué par une stabilité des taux monétaires et une poursuite des injections de liquidité de Bank Al-Maghrib. Le marché obligataire a, de son côté, entamé le mois de mai sur une légère hausse des taux lors des adjudications du Trésor.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 08/05/2026 à 12h51

Bank Al-Maghrib maintient son intervention sur le marché monétaire afin d’assurer l’équilibre des besoins de financement des banques, dans un environnement marqué par une demande de liquidité toujours soutenue. Le dernier «Hebdo Taux» d’Attijari Global Research relève que la banque centrale «continue de jouer parfaitement son rôle en régulant le marché monétaire à travers ses injections de liquidité

Les taux interbancaires sont ainsi restés alignés sur le taux directeur fixé à 2,25%, tandis que l’indice MONIA (Moroccan overnight index average) a légèrement progressé de 1 point de base à 2,20%, selon la même source.

L’intervention hebdomadaire totale de Bank Al-Maghrib s’est établie à 150,3 milliards de dirhams durant la semaine du 24 au 30 avril 2026, en recul de 4,7 milliards de dirhams sur une semaine. Les avances à 7 jours ont atteint 50,2 milliards de dirhams contre 54,9 milliards une semaine auparavant, représentant «la totalité de la demande bancaire», indique AGR.

Lire aussi : Pourquoi le cash a bondi de 18,5% à 491 milliards de dirhams en 2025

Parallèlement, les opérations à plus long terme sont restées stables à 100,1 milliards de dirhams. Le rapport relève également que les placements des excédents de trésorerie du Trésor «se maintiennent à des niveaux élevés depuis le début du mois d’avril 2026», avec un encours moyen de 21,3 milliards de dirhams.

Le principal signal ressort toutefois de l’évolution de la circulation fiduciaire. Celle-ci a atteint un nouveau record de 511,2 milliards de dirhams à fin mars 2026, en hausse de 17% sur un an, établissant «un nouveau plus haut historique», selon Attijari Global Research.

Les indicateurs monétaires publiés dans le document montrent également que le déficit de liquidité s’est établi à 144,5 milliards de dirhams à fin mars 2026, en progression de 13,3 milliards de dirhams sur un an. Les avoirs officiels de réserve ont, pour leur part, atteint 469 milliards de dirhams au 24 avril 2026, soit une hausse de 21,2% en glissement annuel.

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Le marché obligataire a, de son côté, enregistré une légère remontée des taux lors de la première séance d’adjudication du mois de mai. AGR indique que «le taux 26 semaines a avancé légèrement de +2 PBS à 2,21%».

Le marché secondaire a affiché une évolution plus contrastée, avec des variations comprises entre -2 points de base et +6 points de base en une semaine. Le Trésor a levé 2,5 milliards de dirhams face à une demande de 7,25 milliards de dirhams, faisant ressortir un taux de satisfaction de 34%.

Attijari Global Research estime néanmoins que l’offre du Trésor en bons devrait «rester maîtrisée durant le reste du T2-26», soutenue notamment par «la situation confortable des finances publiques» et par des placements dépassant 20 milliards de dirhams sur le marché monétaire.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 08/05/2026 à 12h51
#cash#Attijari Global Research#Bank Al-Maghrib#monnaie#liquidité#Dirham

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