Charte de l’investissement: le dispositif destiné aux TPME bientôt adopté, selon le ministre Karim Zidane

Le dispositif destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) par la Charte de l’investissement ne tardera pas à voir le jour. C’est ce qu’a promis le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, aux membres du conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), mardi 11 mars 2025.

Le décret est actuellement débattu au sein du gouvernement et devrait être adopté dans les prochaines semaines, a révélé le ministre, invité de la centrale patronale. Pour gagner du temps, la préparation de sa mise en œuvre a déjà commencé à travers des sessions de formation dans les Centres régionaux d’investissement (CRI) au niveau de Maroc PME.

Il a fait part aux membres de la CGEM de certains détails de ce dispositif qui sera, selon lui, simple et accessible. Ainsi, note-t-il, il est destiné aux entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 200 millions de dirhams et dont le projet d’investissement doit se situer entre 1 et 50 millions de dirhams.

Lire aussi : Investissements: 56 nouveaux projets approuvés pour une valeur totale de 134 milliards de dirhams

La liste des secteurs éligibles sera fixée en concertation avec les départements sectoriels concernés, ajoute-t-il. Sa mise en œuvre sera décentralisée, adossée aux CRI et CRUI (Comités régionaux unifiés d’investissement), sous la supervision de la Commission nationale de l’investissement (CNI), poursuit-il.

Karim Zidane a souligné le bilan positif de la Charte de l’investissement, deux ans après sa mise en œuvre, ayant permis de dynamiser l’investissement et favorisant la création d’emplois.

Depuis mars 2023, date de son opérationnalisation, 191 projets ont été approuvés avec 326 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements prévisionnels. Validés par sept commissions nationales de l’investissement, ces projets devraient générer 150.000 emplois directs et indirects.

81% des projets portés par des entreprises marocaines

83% de ces projets ont déjà démarré, notamment dans des secteurs stratégiques comme les véhicules électriques et les gigafactories (usines de très grande taille dédiées à la production de batteries pour voitures électriques).

Sur le total des 191 projets approuvés, 177 relèvent du dispositif principal, portant sur 248 MMDH d’investissements et 91.714 emplois (38.526 directs et de 53.188 indirects), et 12 projets relèvent du dispositif stratégique avec 78 MMDH et 58.362 emplois (17.665 directs et 40.697 indirects).

50% des investissements prévus sont localisés en dehors de l’axe Tanger-Casablanca et 81% des projets sont portés par des entreprises marocaines.