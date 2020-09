© Copyright : DR

Dans un contexte persistant d’incertitude sanitaire, le patronat tient son conseil d’administration le 24 septembre prochain. Un conseil national de l’entreprise (CNE), le premier depuis l’élection du binôme Chaki Alj-Mehdi Tazi, est prévu le même jour, apprend Le360 de sources patronales.

Outre quelques petits ajustements au niveau des instances de la centrale patronale, le prochain conseil d’administration sera l’occasion d’approuver les propositions de la CGEM relatives au Projet de loi de finances (PLF) 2021. Lors d’un point de presse, mercredi 9 septembre dernier, le président de la CGEM, Chakib Alj, a énuméré quatre axes sur lesquels le PLF 2021 devra reposer:

- préserver le tissu productif et améliorer la compétitivité de l’entreprise marocaine, en révisant les démarches et dispositifs fiscaux ou douaniers qui entravent son développement et sa compétitivité;



- Encourager la préférence nationale en donnant un corps aux démarches techniques et commerciales;



- Orienter notre système de taxation sur l’acte de consommer, en allégeant, voire en supprimant, toute taxation qui porte sur la valeur créée par l’entreprise;



- Intégrer la dimension sociale dans ce PLF.

La réunion du Conseil d’administration sera suivie d’un Conseil national de l’entreprise (CNE), le premier depuis l’élection du binôme Chakib Alj et Mehdi Tazi, respectivement président et vice-président de la confédération patronale.

Le CNE, une sorte de parlement interne de la CGEM, est l’une des instances statutaires de la confédération patronale.

La dernière réunion du CNE s’était tenue le 23 mai 2019 au siège de l’usine Somaca à Casablanca, sous la présidence de Salaheddine Mezouar, le prédécesseur de Chakib Alj, avec, comme invité de marque, Driss Guerraoui, président du Conseil de la Concurrence.