Céréales ukrainiennes: les partenaires de Kiev tentent d’accélérer les exportations

La sixième réunion de la plateforme de coordination créée en mai dernier pour optimiser l’exportation des céréales et des produits agroalimentaires ukrainiens s’est tenue le 17 août, rapporte lesechos.fr dans l’une de ses récentes publications.

Le journal explique ainsi que les représentants des cinq Etats membres de l’UE voisins de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Commission européenne, ont planché sur toutes les solutions pragmatiques envisageables pour que les céréales puissent sortir d’Ukraine et atteindre les pays qui en ont besoin, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE.

On apprend que depuis la sortie de la Russie de l’accord sur les céréales ukrainiennes, il y a quelques mois, le bras de Sulina, en Roumanie, dans le delta du Danube, est devenu un axe essentiel pour l’acheminement de ces matières premières de base. D’ailleurs, lesechos.fr précise que Bruxelles estime qu’en juillet, 70 % des céréales ukrainiennes ont emprunté le corridor du Danube pour sortir du pays, et que l’Otan a déployé des instruments de surveillance en permanence dans la région.

«Vendredi dernier, des représentants des Etats-Unis et de l’UE ont réfléchi aux moyens d’étoffer ces flux. L’envoyé spécial des Etats-Unis pour l’application des sanctions contre la Russie a évoqué un doublement des volumes, sans spécifier à quel horizon», note-t-on.

Force est de souligner que dans ce sens, les bateaux et barges seront équipés de matériel leur permettant de naviguer la nuit. Le journal explique aussi que la communauté internationale, et notamment l’UE, cherche également à développer les couloirs de l’Adriatique, et même de la Baltique. «La Lettonie pourrait commencer à exporter dès cet automne jusqu’à un million de tonnes de céréales ukrainiennes par an, a ainsi annoncé, le 15 août, le président du conseil d’administration des chemins de fer lettons», précise-t-on aussi.

La même source ajoute que pour atteindre la Lettonie, les céréales devront être acheminées via les chemins de fer polonais, ce qui entraînera une hausse des coûts de transport. Lesechos.fr indique aussi que la Lituanie a demandé à la Commission européenne de mettre en place un itinéraire pour les céréales ukrainiennes à travers cinq ports dans les Etats baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, qui ont une capacité annuelle combinée d’exportation de 25 millions de tonnes.