Carburants: légère baisse des prix du gasoil ce dimanche 16 février

Ce dimanche 16 février, le prix du gasoil, carburant le plus consommé au Maroc, a reculé de 12 centimes. À Casablanca, il s’affiche désormais autour des 11,55 dirhams le litre. Le tarif à la pompe de l’essence reste en revanche inchangé, aux alentours de 13,53 dirhams au litre.

À cause des coûts du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance et les opérateurs.

Intervenant le jeudi 13 février à Casablanca lors d’une rencontre organisée par l’association Les Citoyens, Ahmed Rahhou, président du conseil de la concurrence, a estimé que les tarifs actuels des carburants étaient normaux, au vu du contexte international et des contraintes auxquelles font face les pays producteurs.

«Les prix à l’import se situent entre 5 et 6 dirhams le litre, auxquels s’ajoute la taxe intérieure de consommation (TIC), qui est d’environ 3,5 dirhams. En intégrant les frais de transport et la TVA, le coût final avoisine les 11 dirhams», a-t-il détaillé. Et d’ajouter: «Il est faux de penser que les entreprises réalisent des bénéfices exorbitants. Leur marge ne dépasse pas 50 centimes par litre».

Pourtant, dans son dernier reporting trimestriel, l’institution qu’il préside avait relevé que l’évolution des prix à la pompe ne reflétait pas la réalité des cotations sur le marché international, surtout concernant le gazole. «Les opérateurs ont répercuté la totalité des baisses des coûts d’achat sur leurs prix de cession pour l’essence. Cependant, pour le gasoil, la baisse des prix de cession a été inférieure de 27 centimes par litre comparativement à celle des coûts d’achat et des cotations à l’international», écrivait le Conseil de la concurrence.