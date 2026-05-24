Economie

Cap Compétences 2030: la Banque africaine de développement injecte 200 millions d’euros

Le siège de la Banque africaine de développement à Abidjan

Le siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. AFP or licensors

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 200 millions d’euros pour le programme «Cap Compétences 2030». Ce programme ambitieux vise à transformer l’offre de formation professionnelle, à améliorer l’insertion sur le marché du travail et à accélérer la transformation numérique, en phase avec la Feuille de route nationale pour l’emploi 2025-2030. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News.

Par La Rédaction
Le 24/05/2026 à 19h47

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 200 millions d’euros pour la mise en œuvre du programme «Cap Compétences 2030». Ce financement, axé sur les résultats, vise à renforcer la pertinence, la qualité et la diversification de l’offre de formation professionnelle. «Parmi les axes prioritaires figurent la numérisation des services, le déploiement de dispositifs d’apprentissage à grande échelle et l’amélioration des mécanismes d’insertion sur le marché du travail», indique le magazine Finances News Hebdo.

Le programme «Cap Compétences 2030» repose sur trois volets complémentaires. Le premier volet concerne le développement des compétences et des partenariats stratégiques. Le deuxième volet vise une formation-insertion inclusive, mieux adaptée aux besoins des entreprises. Enfin, le troisième volet porte sur la transformation numérique, accompagnée d’un renforcement institutionnel et opérationnel. Ce programme contribuera également à consolider les dispositifs existants et à améliorer leur efficacité ainsi que leur couverture.

À travers cette opération, la Banque africaine de développement entend faciliter l’accès à une offre de formation diversifiée et renforcer l’insertion professionnelle des bénéficiaires.

L’intervention de la Banque s’inscrit dans une coordination étroite avec les partenaires techniques et financiers afin de renforcer la pertinence et la complémentarité des appuis aux politiques publiques.

Ce programme illustre l’engagement de long terme de l’institution panafricaine au Maroc dans les domaines du développement humain, de l’emploi et de l’inclusion sociale. Il s’appuie sur un portefeuille d’opérations axées sur les résultats, contribuant aux réformes structurelles du marché du travail et de la formation professionnelle.

Depuis sa création, le Groupe de la Banque africaine de développement a mobilisé plus de 15 milliards d’euros dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’emploi, les infrastructures, l’énergie et la gouvernance.

Par La Rédaction
Le 24/05/2026 à 19h47

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