Emploi: la Banque africaine de développement à la rescousse

Le Royaume vient de bénéficier d’un important appui financier de la part du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Son Conseil d’administration a approuvé l’octroi de plus de 300 millions d’euros destinés à soutenir deux programmes stratégiques, indique le magazine Challenge.

Le premier concerne le Programme d’appui et de financement de l’entrepreneuriat pour la création d’emplois (PAFE-Emplois) et la deuxième phase du Programme d’appui au renforcement de la gouvernance économique et de la résilience au changement climatique (PGRCC II).

Doté d’une enveloppe de 119 millions d’euros, le PAFE-Emplois s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour dynamiser le marché du travail.

Ce programme vise à stimuler la création d’emplois à travers le développement de l’entrepreneuriat et le soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), écrit-on.

Au cœur de ce programme, le renforcement des dispositifs publics d’accompagnement à l’entrepreneuriat, la mise en place de mécanismes de financement inclusifs, ainsi que le développement d’outils incitatifs et innovants pour favoriser l’initiative privée.

L’objectif est clair: transformer le potentiel entrepreneurial des jeunes et des femmes en moteur durable de croissance et d’emploi.

Le programme appuie également la nouvelle feuille de route nationale pour l’emploi, avec un accent mis sur les résultats tangibles, notamment en matière de création de postes et d’insertion professionnelle.

Parallèlement, la BAD engage 181,8 millions d’euros dans la seconde phase du PGRCC II.

Ce programme vise à renforcer la capacité de l’économie marocaine à faire face aux chocs, en particulier ceux liés au climat, tout en améliorant sa compétitivité structurelle.

Il prévoit notamment des mesures de modernisation dans les secteurs clés de l’eau et de l’énergie, moteurs essentiels de la transition verte et de la durabilité économique.

En soutenant l’investissement privé et la réforme de la gouvernance économique, le PGRCC II s’aligne sur les grands axes du Nouveau Modèle de Développement du Royaume, en s’appuyant sur les leviers offerts par la nouvelle Charte de l’investissement.

Ce nouvel appui s’inscrit dans un partenariat ancien et solide entre le Maroc et la BAD, a-t-on aussi écrit.

Depuis plus de cinquante ans, la banque panafricaine a investi près de 15 milliards d’euros dans le Royaume, finançant plus de 150 projets dans des secteurs aussi variés que les infrastructures, la santé, l’eau, l’énergie, l’agriculture ou encore les finances publiques.