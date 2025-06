Maroc-BAD: plus de 300 millions d’euros pour doper l’économie marocaine

La Banque africaine de développement (BAD) a récemment approuvé un financement de plus de 300 millions d’euros. Cette somme est dédiée à deux initiatives majeures au Maroc : le Programme d’appui et de financement de l’entrepreneuriat pour la création d’emplois (PAFE-Emplois) et la deuxième phase du Programme d’appui au renforcement de la gouvernance économique et de la résilience au changement climatique (PGRCC II).

Grâce à un financement de 181,8 millions d’euros, le PGRCC II vise à dynamiser l’économie marocaine et à renforcer sa résilience aux chocs externes, notamment climatiques, fait savoir la BAD dans un communiqué, notant que ce programme soutiendra la compétitivité, l’investissement privé et la résilience économique, en modernisant les secteurs clés de l’eau et de l’énergie.

Selon la même source, ce programme contribuera également à la consolidation du nouveau modèle de développement du Maroc, en particulier à travers la promotion de l’investissement portée par la nouvelle Charte de l’investissement.

Le PAFE-Emplois, d’un montant de 119 millions d’euros, permettra de promouvoir la création d’emplois en développant l’entrepreneuriat et les très petites et moyennes entreprises (TPME), indique la BAD, soulignant que ce programme contribuera à instaurer une culture axée sur les résultats, notamment en matière d’impact sur l’emploi.

Il a pour objectif de soutenir les dispositifs publics d’accompagnement des entrepreneurs, le financement d’un entrepreneuriat inclusif, le renforcement des mécanismes d’incitation destinés aux TPME et le soutien aux approches opérationnelles innovantes en faveur de l’emploi, ajoute la même source, estimant que ce projet appuiera la nouvelle feuille de route pour l’emploi afin de favoriser l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat.

Création d’emplois pour les jeunes et les femmes

«Ensemble, ces deux nouvelles opérations agissent en synergie et en complémentarité active pour renforcer leur portée», a indiqué Achraf Tarsim, responsable du bureau pays du groupe de la BAD pour le Maroc, cité par le communiqué, soutenant qu’elles conjuguent leurs objectifs pour consolider la compétitivité de l’économie, renforcer sa résilience face aux chocs et impulser une forte dynamique d’investissement et d’entrepreneuriat.

«Ce sont autant de leviers créateurs d’opportunités et d’emplois pour les jeunes et les femmes», a-t-il relevé.

Depuis plus d’un demi-siècle, le groupe de la BAD a mobilisé près de 15 milliards d’euros pour financer plus de 150 projets et programmes dans le Royaume. Ses interventions couvrent des secteurs stratégiques tels que le transport, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’agriculture, la gouvernance et le secteur financier.