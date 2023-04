Business: près de 60% du chiffre d’affaires national pour la seule Casablanca

Selon un rapport pour l’année 2023 de l’Observatoire marocain de la TPME, en 2020, la région de Casablanca-Settat a compté quelque 114.726 Entreprises personnes morales actives (EPMA), qui représentent près de 38,7% de l’ensemble des EPMA au Maroc, et ont généré un chiffre d’affaires de 941,7 milliards de DH (58,8% du total national).

Les auteurs de ce document, «Étude sur le tissu entrepreneurial - Région de Casablanca–Settat», définissent une «Entreprise personne morale active» comme étant une entreprise ayant déposé une déclaration de son résultat fiscal auprès de la DGI, ou ayant déclaré au moins un salarié auprès de la CNSS, ou ayant déposé un bilan auprès de l’OMPIC au cours de l’année étudiée.

Selon L’Economiste de ce jeudi 27 avril, qui relaie dans un article les conclusions de ce rapport, pour 2020, le chiffre d’affaires à l’export des EPMA s’est élevé à 144,7 milliards de dirhams, soit près de la moitié (49,2%) du chiffre d’affaires du Maroc dans son ensemble.

Près de 78% des entreprises de la région sont concentrées dans la préfecture de Casablanca, immédiatement suivie par la province d’El Jadida et la préfecture de Mohammedia, avec des parts respectives de 5,6% et 5,2% Au niveau sectoriel, plus de 48% des entreprises opèrent dans le commerce et la construction.

L’analyse du tissu des entreprises actives de Casablanca-Settat fait ressortir une prépondérance des micro-entreprises ayant généré un chiffre d’affaires compris entre 0 et 1 million de dirhams, avec 78% de l’effectif total des entreprises.

Une proportion qui se retrouve limitée à 9,6% pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 et 3 millions de dirhams. Quant aux moyennes et grandes entreprises, elles n’ont respectivement représenté que 1% et 0,5% de ce total.

La situation financière de ces entreprises, en particulier les TPME, fait ressortir des marges de liquidité et de solvabilité limitées, ainsi qu’une trésorerie nette positive, reflétant un manque de dynamique de leurs activités.

Globalement, l’Observatoire marocain des TPME souligne, par ailleurs, qu’en 2021, le nombre des EPMA affiliées à la CNSS s’est établi à 95.585 entreprises, qui ont déclaré 1.590.617 employés.