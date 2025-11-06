British Airways inaugure sa nouvelle liaison directe Rabat-Londres

Des avions de British Airways à l'aéroport d'Heathrow, à Londres. Brendan Smialowski - AFP

Deux rotations hebdomadaires sont désormais programmées, chaque mercredi et dimanche, à bord d’un Airbus A320.

Le vol BA2820 quitte Londres-Gatwick à 07h50 (heure locale) pour arriver à Rabat à 12h05 (heure marocaine). Le vol retour BA2821 repart de la capitale marocaine à 12h55 pour atterrir à Londres à 15h10. Le dimanche, le départ de Londres est prévu à 07h10 pour une arrivée à Rabat à 11h25, tandis que le vol retour décolle à 12h15 pour atteindre Londres à 14h30.

Le prix du billet débute à 70 livres sterling l’aller simple, soit environ 850 dirhams, taxes et frais inclus.

Lire aussi : Transport aérien: easyJet ouvre une base à Marrakech, une première pour une low-cost en Afrique

Dans son communiqué diffusé en juillet dernier, British Airways a indiqué que cette nouvelle ligne vise à renforcer la connectivité du Maroc avec le Royaume-Uni et à soutenir l’essor touristique de Rabat, encore relativement peu desservie par rapport à d’autres grandes villes marocaines. La compagnie souligne que Rabat, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire par son patrimoine historique, son architecture et son ambiance mêlant modernité et tradition.

Avec cette ouverture, Rabat devient la troisième destination marocaine desservie par British Airways, après Marrakech et Agadir. Ce lancement illustre la volonté de la compagnie britannique de consolider sa présence sur le marché marocain tout en répondant à la demande croissante des voyageurs britanniques vers le Royaume.