Economie

British Airways inaugure sa nouvelle liaison directe Rabat-Londres

Des avions de British Airways à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, le 13 juin 2021. 

Des avions de British Airways à l'aéroport d'Heathrow, à Londres. Brendan Smialowski - AFP

Les premiers vols directs entre Londres-Gatwick et Rabat ont décollé ce mercredi 5 novembre 2025, marquant le lancement officiel de la nouvelle liaison opérée par British Airways à travers sa filiale court-courrier BA Euroflyer, basée à Gatwick.

Par La Rédaction
Le 06/11/2025 à 11h56

Deux rotations hebdomadaires sont désormais programmées, chaque mercredi et dimanche, à bord d’un Airbus A320.

Le vol BA2820 quitte Londres-Gatwick à 07h50 (heure locale) pour arriver à Rabat à 12h05 (heure marocaine). Le vol retour BA2821 repart de la capitale marocaine à 12h55 pour atterrir à Londres à 15h10. Le dimanche, le départ de Londres est prévu à 07h10 pour une arrivée à Rabat à 11h25, tandis que le vol retour décolle à 12h15 pour atteindre Londres à 14h30.

Le prix du billet débute à 70 livres sterling l’aller simple, soit environ 850 dirhams, taxes et frais inclus.

Lire aussi : Transport aérien: easyJet ouvre une base à Marrakech, une première pour une low-cost en Afrique

Dans son communiqué diffusé en juillet dernier, British Airways a indiqué que cette nouvelle ligne vise à renforcer la connectivité du Maroc avec le Royaume-Uni et à soutenir l’essor touristique de Rabat, encore relativement peu desservie par rapport à d’autres grandes villes marocaines. La compagnie souligne que Rabat, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire par son patrimoine historique, son architecture et son ambiance mêlant modernité et tradition.

Avec cette ouverture, Rabat devient la troisième destination marocaine desservie par British Airways, après Marrakech et Agadir. Ce lancement illustre la volonté de la compagnie britannique de consolider sa présence sur le marché marocain tout en répondant à la demande croissante des voyageurs britanniques vers le Royaume.

Par La Rédaction
Le 06/11/2025 à 11h56
#Maroc#Royaume-Uni#Rabat#Londres#Transport aérien

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Risque d’attentats: British Airways et Lufthansa suspendent leurs vols vers Le Caire

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aérien: voici pourquoi RAM va partager ses codes avec British Airways

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Réouverture de l’espace aérien: British Airways reprend ses vols vers le Maroc ce jeudi

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport aérien: easyJet ouvre une base à Marrakech, une première pour une low-cost en Afrique

Articles les plus lus

1
De Mistura acte le tournant du Conseil de sécurité sur le Sahara: l’autonomie est la base des négociations
2
Guinness: la FIFA réunit 69 nationalités au Complexe Mohammed VI et établit un record mondial
3
Ce que l’on sait sur le carambolage sur l’autoroute Rabat-Casablanca
4
Sahara: ce en quoi la résolution 2797 engage l’Union européenne
5
Tanger se dote d’un parking géant de plus de 3.000 places près du Grand stade
6
Elliott Abrams: pourquoi la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara est un sacre pour le Maroc et une défaite pour l’Algérie
7
Comment Le Monde-Afrique conçoit le débat sur le Sahara…
8
Renouvellement de la flotte de bus au Maroc: pourquoi l’import a été privilégié à l’industrie locale
Revues de presse

Voir plus