© Copyright : Saad Zouhri

La hausse du marché actions ne se dément pas depuis une quinzaine de jours. Les investisseurs semblent croire en une reprise économique, dans le sillage des nombreuses annonces positives, ces derniers jours, sur l’efficacité des vaccins anti-Covid-19.

On n’arrête plus le Masi: depuis le lundi 9 novembre dernier, l’indice phare de la Bourse de Casablanca accumule les séances dans le vert, porté par un flux d’informations positifs.

Durant la semaine allant du 16 au 20 novembre 2020, le marché actions a gagné pas moins de 2,28%, sur des volumes de transactions qui ont dépassé les 400 millions de dirhams. La semaine s’est achevée, vendredi dernier, en beauté, le Masi ayant gagné 1,3% à 10.900,41 points, signant par la même occasion un plus haut de six mois.

Les raisons qui expliquent ce dynamisme du marché actions du marché sont essentiellement liées au newsflow (soit le flux d'actualités dans le jargon boursier) positif, relatif aux vaccins anti-Covid-19.

«Plusieurs annonces positives se sont succédées comme l'annonce de la réussite du test du vaccin de Moderna et la confirmation de la première annonce de Pfizer. De plus, le Maroc semble prêt pour lancer la campagne de vaccination avant la fin d'année», explique Farid Mezouar, directeur exécutif de FL Markets, contacté par Le360.

© Copyright : DR

Outre la promesse d’un vaccin efficace contre le Covid-19, les investisseurs ont été «enthousiasmés par l’annonce d’Attijariwafa bank de la distribution de dividendes», souligne notre interlocuteur. D’ailleurs, après cette annonce, l’action Attijariwafa bank a bondi de 3%, lors de la séance de vendredi dernier, sur des volumes de 66 millions de dirhams.

Globalement, outre les valeurs bancaires, ce sont les valeurs cycliques qui ont le plus profité de cette embellie. Par valeurs cycliques, il faut entendre les entreprises cotées dont l'évolution du cours de bourse est très corrélée à la conjoncture et aux cycles économiques. Il s’agit notamment des entreprises évoluant dans les secteurs du tourisme, de l’immobilier, du BTP, etc.

Ainsi, avec des hausses hebdomadaires respectives de 16,06%, 11,93% et 11,52%, les compartiments «Ingénieries et Biens d'équipement industriels», «Loisirs et Hôtels» et «Promotion immobilière», se sont particulièrement illustrés.

Il est remarquable de noter que ces secteurs sont précisément ceux qui ont le plus souffert des effets de la pandémie de coronavirus. Ce retournement de tendance laisse ainsi augurer d’un regain d’optimisme chez les investisseurs, qui prévoient désormais des jours meilleurs pour l’économie marocaine, après plusieurs mois de profonde déprime et d’attentisme.

Comme le souligne Farid Mezouar, les investisseurs se positionnent désormais sur ces valeurs. «La rotation sectorielle est tentante pour certains investisseurs, en se basant sur l’hypothèse d’un retour au monde d’avant le Covid. Ceci incite certains investisseurs à prendre leurs bénéfices au niveau des secteurs résilients et investir dans les valeurs qui ont souffert de la conjoncture du Covid».

Ce repositionnement sur les valeurs cycliques est palpable sur les valeurs immobilières. A l’issue de la séance du vendredi 20 novembre dernier, le secteur «Promotion immobilière» gagnait 3,93%, porté par son trio Alliances (+3,98%), Résidences Dar Saâda (+3,93%) et Addoha (+3,91%).

«En se basant sur l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) de Bank Al-Maghrib, au troisième trimestre, la situation du secteur s’est améliorée au niveau du segment du marché secondaire. Cela laisse entrevoir une reprise sur le marché du neuf», analyse le directeur de FL Markets. Ce dernier ne manque pas de souligner également que la sortie, la semaine dernière, de la société Aabar Investments PJS du capital de Résidences Dar Saada (RDS), s’est faite au prix de 43,59 dirhams, soit un prix près de deux fois supérieur au cours en bourse de RDS avant la transaction.

Cette dynamique du marché actions est-elle durable? Notre expert se montre plutôt confiant: «normalement, la vaccination peut donner un grand coup d'arrêt à la pandémie du Covid-19. Ainsi, une reprise économique peut stimuler la poursuite de l'embellie boursière». Surtout, ajoute-t-il, la «majorité des grandes capitalisations, ont traversé cette crise sans gros dégâts».

Ce lundi 23 novembre, à l’écriture de ces lignes, le Masi est toujours dans le vert. L’indice affiche une hausse de 0,23%, s'établissant à 10.925 points.