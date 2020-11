© Copyright : DR

Kiosque360. Les professionnels de l’immobilier commencent à retrouver le sourire. D’après l’indice des actifs immobiliers de Bank Al-Maghrib, le nombre des transactions est revenu à des niveaux comparables à ceux d’avant-crise, avec notamment un boom de 117,6% à fin septembre. Les détails.

Après des baisses, aux premier et deuxième trimestres, de respectivement 29% et 41,4%, les transactions de biens immobiliers se seraient légèrement repliées de 9,5% au troisième trimestre, rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 18 novembre, fait référence à l’indice des actifs immobiliers de Bank Al-Maghrib. A fin septembre, les ventes immobilières ont ainsi grimpé de 117,6%.

Autre hausse: celle des prix des actifs immobiliers, en progression de 3,6% par rapport au trimestre précédent, reflétant les augmentations de 3,6% des prix du résidentiel et des terrains et de 5,1% des biens à usage professionnel. Ces ventes des biens à usage professionnel ont également décollé de 22,8% par rapport au même trimestre de l’année passée.

S’agissant du foncier, Bank Al-Maghrib note que le prix des terrains a fléchi de 0,4% par rapport au troisième trimestre de l’année passée. Les transactions de l’immobilier professionnel ont progressé de 22,8%, comme l’indique le journal qui ajoute que cette dynamique a été portée par les ventes de bureaux (+25%) et de locaux commerciaux (22,4%). Quant aux prix des biens à usage professionnel, ils sont en progression de 3%, tirés par la hausse de 3% des prix des locaux commerciaux et de 3,8% des bureaux.

Au top 3 des villes où une reprise se confirme, Rabat est en tête avec une hausse des ventes de 228,4% à fin septembre et des prix des actifs immobiliers de 12%. Elle est suivie de Casablanca avec +97,3% des ventes et +2,9% des prix des actifs immobiliers comparé aux trimestres précédents, et de Marrakech avec +128,3% des transactions immobilières et +0,9% des prix des actifs.