Blé tendre: le Maroc opte pour l’importation

En attendant les premières prévisions sur les cultures céréalières pour la campagne agricole en cours, le Royaume continue de s’approvisionner sur le marché international. Ainsi, une décision conjointe du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, relative à la prime forfaitaire du blé tendre importé, a été dévoilée.

Dans les détails, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 8 janvier, les responsables ont décidé de mettre en place, au profit des opérateurs, un système de restitution à l’importation du blé tendre entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour une quantité maximale de 25 millions de quintaux y compris la tolérance admise en quantité de +10% (l’équivalent de 2,5 millions de tonnes).

«Concrètement, la prime forfaitaire concerne exclusivement les quantités de blé tendre panifiable importées par les organismes stockeurs (commerçants en céréales et légumineuses, coopératives agricoles marocaines (CAM) et leur Union), ainsi que les minoteries industrielles tels que définis respectivement par la loi n° 12-94 relative à 1′Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses», lit-on.

La décision concerne également les quantités importées exclusivement entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024. Les quantités engagées et chargées après le 30 avril 2024 pour cause de force majeure bénéficieront de la restitution appliquée au mois d’avril 2024. Le cas de force majeure sera examiné par le Comité du suivi de l’approvisionnement du pays en blé tendre importé composé des représentants du ministère des finances, ministère de l’agriculture et de l’ONICL.

Le montant de la prime forfaitaire est calculé, chaque mois, sur la base des types de blé et des éléments disponibles. Le prix de revient moyen retenu, pour le calcul de la prime forfaitaire, correspond à la moyenne des deux origines les plus basses des prix de revient calculés pour les origines Allemagne, Argentine, France et Etats-Unis et ce, dans le cas où l’écart entre les prix de revient des deux origines les plus basses ne dépasse pas 30 DH/ql.

«Dans le cas où cet écart dépasse 30 DH/ql, le prix de revient moyen retenu, pour le calcul de la prime forfaitaire, correspond à la moyenne mensuelle du prix de revient de l’origine la plus basse majorée de 15 DH/ql. Pour l’origine française, le prix de revient retenu est le minimum des prix de revient des trois types du blé tendre français. Pour l’origine USA, le prix de revient retenu est le minimum des prix de revient des deux types du blé tendre américains», précise Aujourd’hui le Maroc.

Pour un mois donné et pour un type de blé tendre donné, la moyenne des prix de revient à considérer doit tenir compte d’au minimum 10 observations (cotations) disponibles. La prime forfaitaire à restituer par l’Etat correspond à la différence entre le prix de revient moyen sortie du port du mois et le prix de 270 dirhams par quintal.