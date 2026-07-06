Banques: 39,8 millions de comptes ouverts et le taux de bancarisation grimpe à 62% en 2025

La Centrale des comptes bancaires de Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier son bilan annuel sur les comptes bancaires au titre de l’année 2025. Il en ressort notamment une progression continue de l’inclusion financière au Maroc, portée notamment par une nette hausse du nombre de nouveaux clients.

Ainsi, à fin 2025, le nombre total de comptes ouverts au Maroc s’est élevé à 39,8 millions, en hausse de 4% par rapport à 2024. Cette dynamique s’est traduite par l’ouverture de 3,2 millions de nouveaux comptes durant l’année, en accroissement de 3% sur un an, relève BAM qui note une nette domination des comptes chèques avec 25,8 millions, soit 64,8% du total, suivis des comptes sur carnet (11,5 millions, 28,9%) et des comptes courants (1,8 million, 4,4%).

Les comptes à terme et les autres catégories représentent respectivement 1,2% et 0,6% de l’ensemble. Les comptes libellés en devises étrangères restent, quant à eux, marginaux, avec 116.096, soit 0,3% du total, dont 76% sont libellés en euro.

19,9 millions de personnes bancarisées

Le rapport indique que le nombre de personnes détenant au moins un compte bancaire ouvert s’est établi à 19,9 millions à fin 2025, dont 19,3 millions personnes physiques (61% d’hommes contre 39% de femmes) et 626.714 personnes morales.

89% de ces personnes physiques sont des Marocains résidant au Maroc et 9% des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Les étrangers résidents et non-résidents au Maroc ne représentent, chacun, qu’1% du total des personnes physiques titulaires de comptes.

Répartition des comptes bancaires ouverts par type (en%). (Source: BAM).

S’agissant de la répartition par âge, près d’un quart des personnes physiques titulaires d’un compte ont 60 ans et plus, soit 4,6 millions de personnes. Concernant le nombre de comptes détenus par personne, 46% des personnes physiques identifiées ne possèdent qu’un seul compte ouvert, 29% en détiennent deux, et 25% en détiennent trois ou plus.

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Le rapport relève que l’année 2025 a connu l’arrivée de 936.158 nouvelles personnes physiques dans le système bancaire, contre 883.579 en 2024. Cette population de primo-bancarisés est marquée par une part croissante de femmes, passée de 45% en 2024 à 49% en 2025, réduisant ainsi l’écart entre les genres.

Les jeunes dominent largement, avec 62% des nouveaux clients ayant moins de 25 ans. Par ailleurs, 92% de ces primo-bancarisés sont des Marocains résidant au Maroc et 5% des Marocains résidant à l’étranger.

Les jeunes dominent

Le taux de détention des comptes bancaires, qui mesure la part de la population adulte résidante disposant d’au moins un compte bancaire actif, a progressé à 62% en 2025, contre 58% en 2024. Cette amélioration est due à une hausse de 7% du nombre de personnes physiques résidentes titulaires d’au moins un compte actif, portant ce total à 16,5 millions, et compensant le ralentissement de la croissance de la population adulte.

Il ressort, toutefois, de ces données que l’écart entre les hommes et les femmes demeure significatif, avec un taux de détention de 73% chez les hommes contre 50% chez les femmes.

L’analyse par tranche d’âge montre, quant à elle, que chez les hommes, le taux de détention le plus élevé est observé dans la tranche des 25-30 ans, avec 85%. Chez les femmes en revanche, c’est la tranche des 60 ans et plus qui affiche le taux le plus élevé, à 62%.