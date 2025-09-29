Banque Atlantique lance la campagne Café-Cacao 2025-2026 à Abidjan

Banque Atlantique, filiale de la Banque Centrale Populaire (BCP), a lancé sa campagne Café-Cacao 2025-2026, une initiative qui témoigne de l’engagement du groupe à accompagner la transformation et la valorisation de la chaîne agricole, un secteur clé pour la croissance économique ivoirienne et régionale. La forte mobilisation des acteurs de la filière Café-Cacao, incluant producteurs, coopératives, industriels et exportateurs, souligne la place centrale du secteur dans l’économie ivoirienne.

L’évènement s’est tenu le 24 septembre dernier à Abidjan en présence de plusieurs responsables, dont Naziha Belkeziz, PDG du groupe BCP. Parmi les participants figuraient des représentants du conseil du Café-Cacao, organisme de régulation du secteur, ainsi que des dirigeants des principales coopératives et entreprises spécialisées dans la transformation locale. Ces acteurs jouent un rôle déterminant dans une économie où la filière représente environ 40 à 45% de la production mondiale de fèves, hissant la Côte d’Ivoire au rang de premier producteur mondial.

«Cette campagne réaffirme l’engagement de Banque Atlantique auprès des acteurs de l’écosystème Café-Cacao ivoirien. L’objectif est d’accompagner la transformation locale et la compétitivité de cette filière d’excellence, tout en poursuivant la mission de soutien aux secteurs agricoles, considérés comme des vecteurs de création de valeur en Afrique», a déclaré Naziha Belkeziz, PDG du groupe BCP.

Banque Atlantique entend concrétiser ces orientations par un ensemble de solutions financières, comprenant des financements alignés sur les cycles de production, une expertise technique dédiée, ainsi que des solutions de couverture des risques adaptées. Des services de proximité et digitaux complètent ce dispositif afin d’atteindre les zones rurales les plus éloignées.

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des objectifs gouvernementaux de transformation industrielle. La Côte d’Ivoire vise 50% de transformation locale de sa production cacaoyère, nécessitant 200.000 tonnes de capacités supplémentaires. Un défi majeur pour un secteur représentant environ 20% du PIB national et employant près de 30 à 40% de la population active, principalement en milieu rural.

Les enjeux dépassent le cadre national. La filière Café-Cacao génère près de 3 milliards de dollars en recettes d’exportation annuelles, faisant de la Côte d’Ivoire la première économie de l’UEMOA. Le pays contribue à environ 30 à 35% du PIB régional, confirmant ainsi son rôle moteur dans l’économie ouest-africaine.

À travers cette nouvelle campagne, Banque Atlantique, conforte son ambition d’accompagner la transformation structurelle de l’économie, se positionnant comme un partenaire bancaire incontournable du pays.