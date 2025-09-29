Economie

Banque Atlantique lance la campagne Café-Cacao 2025-2026 à Abidjan

Lors du lancement officiel de la campagne Café-Cacao 2025-2026 à Abidjan le 24 septembre dernier.

Banque Atlantique, filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire, a procédé au lancement officiel de la campagne Café-Cacao 2025-2026 lors d’une cérémonie organisée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 24 septembre 2025.

Par La Rédaction
Le 29/09/2025 à 11h17

Banque Atlantique, filiale de la Banque Centrale Populaire (BCP), a lancé sa campagne Café-Cacao 2025-2026, une initiative qui témoigne de l’engagement du groupe à accompagner la transformation et la valorisation de la chaîne agricole, un secteur clé pour la croissance économique ivoirienne et régionale. La forte mobilisation des acteurs de la filière Café-Cacao, incluant producteurs, coopératives, industriels et exportateurs, souligne la place centrale du secteur dans l’économie ivoirienne.

L’évènement s’est tenu le 24 septembre dernier à Abidjan en présence de plusieurs responsables, dont Naziha Belkeziz, PDG du groupe BCP. Parmi les participants figuraient des représentants du conseil du Café-Cacao, organisme de régulation du secteur, ainsi que des dirigeants des principales coopératives et entreprises spécialisées dans la transformation locale. Ces acteurs jouent un rôle déterminant dans une économie où la filière représente environ 40 à 45% de la production mondiale de fèves, hissant la Côte d’Ivoire au rang de premier producteur mondial.

Lire aussi : Banque Atlantique et l’INAD-CI poursuivent leurs efforts pour la préservation des forêts ivoiriennes

«Cette campagne réaffirme l’engagement de Banque Atlantique auprès des acteurs de l’écosystème Café-Cacao ivoirien. L’objectif est d’accompagner la transformation locale et la compétitivité de cette filière d’excellence, tout en poursuivant la mission de soutien aux secteurs agricoles, considérés comme des vecteurs de création de valeur en Afrique», a déclaré Naziha Belkeziz, PDG du groupe BCP.

Banque Atlantique entend concrétiser ces orientations par un ensemble de solutions financières, comprenant des financements alignés sur les cycles de production, une expertise technique dédiée, ainsi que des solutions de couverture des risques adaptées. Des services de proximité et digitaux complètent ce dispositif afin d’atteindre les zones rurales les plus éloignées.

Lire aussi : Banque Atlantique fait don de deux salles de classe modernes à une école au Burkina Faso

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des objectifs gouvernementaux de transformation industrielle. La Côte d’Ivoire vise 50% de transformation locale de sa production cacaoyère, nécessitant 200.000 tonnes de capacités supplémentaires. Un défi majeur pour un secteur représentant environ 20% du PIB national et employant près de 30 à 40% de la population active, principalement en milieu rural.

Les enjeux dépassent le cadre national. La filière Café-Cacao génère près de 3 milliards de dollars en recettes d’exportation annuelles, faisant de la Côte d’Ivoire la première économie de l’UEMOA. Le pays contribue à environ 30 à 35% du PIB régional, confirmant ainsi son rôle moteur dans l’économie ouest-africaine.

À travers cette nouvelle campagne, Banque Atlantique, conforte son ambition d’accompagner la transformation structurelle de l’économie, se positionnant comme un partenaire bancaire incontournable du pays.

Par La Rédaction
Le 29/09/2025 à 11h17
#Banque Atlantique#banque centrale#BCP#Economie#Afrique

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

En Côte d’Ivoire, le prix du cacao augmenté de 20%: ce qu’en pensent les planteurs

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dernier né d’Al Mada, Teralys se lance dans la transformation du cacao

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Hausse des cours du cacao: plus cher sera le chocolat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Baisse de la production de cacao: l’industrie mondiale du chocolat dans la mélasse

Articles les plus lus

1
Gad Le Magnifique
2
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
3
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
4
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
5
Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital
6
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
7
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
8
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
Revues de presse

Voir plus