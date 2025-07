Banque Atlantique et l’INAD-CI poursuivent leurs efforts pour la préservation des forêts ivoiriennes

Dans le cadre du programme «Plan Vert» de l’Institut national des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI), Banque Atlantique, filiale du groupe BCP, a organisé samedi 28 juin, une campagne de reboisement de cinq hectares dans la forêt de Béfia, près de Yamoussoukro. Une initiative environnementale qui s’inscrit dans la continuité des actions menées par la banque.

L’opération, soutenue par l’Académie des forces armées de Côte d’Ivoire (AFA) de Zambakro et de la Direction régionale des eaux et forêts du district autonome de Yamoussoukro, a mobilisé les membres du comité de direction de Banque Atlantique et une centaine d’élèves officiers d’active de l’École de formation des officiers.

La surface totale reboisée depuis le lancement de ce partenariat en 2024 s’élève désormais à dix hectares, contribuant ainsi à l’objectif global de 25 hectares à atteindre d’ici 2029. Cette deuxième phase de reboisement illustre l’engagement continu de Banque Atlantique en faveur d’une action RSE pérenne, structurée et significative pour les générations futures, comme l’a souligné Arsène Coulibaly, directeur général de Banque Atlantique Côte d’Ivoire.

Lire aussi : Filiale Banque centrale populaire, GTA Assurances fait don de deux blocs sanitaires à des écoles au Togo

En amont de cette opération, une conférence pédagogique sur le thème «Crédit carbone: éléments de compréhension et mise en œuvre» a été animée le 26 juin. Dirigée par Doudjo Ouattara, chercheur associé au Centre suisse de recherches scientifiques (CSRS), cette conférence a permis de sensibiliser les collaborateurs de la banque aux enjeux cruciaux liés à la finance carbone et à la transition écologique.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie RSE du groupe BCP, mettant la préservation des ressources naturelles et la résilience climatique au cœur de ses priorités. Elle fait suite à une première opération de reboisement réalisée en juin 2024 dans la forêt classée d’Audoin, région des Grands-Ponts, marquant ainsi le début fructueux de ce partenariat stratégique.