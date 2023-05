Banque allemande de développement: «Invest for jobs» lance son premier appel à projets au Maroc

«Invest for jobs» est un mécanisme de cofinancement accordé sous forme de dons et de subventions et alloue des montants allant de 1 à 10 millions d’euros par projet.

La Facilité lancera son 1er appel à propositions de projets au Maroc le 1er juin 2023. Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 30 juin. Les projets pour cofinancement de moins d’un million d’euros ne sont pas acceptés. IFE et KFW n’appliquent aucun taux d’intérêt pour les financements de projets.

Lors de la conférence de presse, jeudi 25 mai à Rabat, annonçant le premier lancement de l’initiative «Invest for jobs» au Maroc, Hicham Chahir, directeur de l’IFE au Maroc a précisé que les appels à projets sont ouverts pour les secteurs public et privé ainsi qu’aux associations à but non lucratif ayant un projet d’investissement portant sur la création massive de nouveaux emplois.

Le financement intéresse quatre catégories de projets dont l’apport financier minimum du porteur du projet varie de 0,1% à 30%.

L’appel à propositions est ouvert aux candidats qui «présentent leur candidature soit en tant qu’entité individuelle soit dans le cadre d’un consortium de plusieurs entités ».

L’IFE insiste sur le fait, selon Hicham Chahir, qu’elle assure «le cofinancement de projets d’investissement à fort impact sur la création d’emplois». Les critères d’éligibilité sont disponibles sur le site https://invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement