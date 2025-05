Aya Gold & Silver: les raisons de l’insolente bonne santé de son activité dans le Royaume

Boostée par la flambée des prix de l’argent sur les marchés internationaux et par l’expansion de sa mine marocaine de Zgounder, la compagnie canadienne Aya Gold & Silver affiche une progression exceptionnelle de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025: +566% sur un an, indique le magazine Challenge.

Entre janvier et mars, la société a vu sa production d’argent grimper de 192%, atteignant 1,07 million d’onces.

Les ventes suivent la même tendance, avec 1,06 million d’onces écoulées, en hausse de 346%. Des performances inédites que le groupe attribue à la mise en service, fin 2024, de la nouvelle usine de traitement de Zgounder, nichée dans le Haut Atlas marocain.

Grâce à cet agrandissement, Aya a considérablement accru ses capacités de production. L’objectif pour l’ensemble de l’année 2025 est ambitieux: produire entre 5 et 5,3 millions d’onces d’argent, contre seulement 1,63 million en 2024, écrit-on.

Cette dynamique, s’inscrit dans un contexte international particulièrement porteur.

Le prix moyen de l’once d’argent a atteint 31,87 dollars au cours du trimestre, en hausse de 50% par rapport à l’an dernier.

À ce niveau, le chiffre d’affaires trimestriel de la compagnie a bondi à 33,8 millions de dollars, contre 5,1 millions à la même période en 2024.

Selon la Banque mondiale, cette envolée des cours s’explique par une forte demande industrielle, un déficit structurel du marché de l’argent et un regain d’intérêt pour les actifs refuges, dans un climat économique et géopolitique incertain.

En octobre dernier, le métal précieux avait même franchi les 34 dollars l’once sur le marché à terme CME, un niveau jamais atteint depuis 2012.

Malgré l’explosion du chiffre d’affaires, les bénéfices ont progressé plus modestement.

Aya Gold & Silver affiche un résultat net de 6,9 millions de dollars, contre une perte de 2,6 millions un an plus tôt. Une performance significative, mais qui reste tributaire du maintien des prix élevés et de la montée en régime continue de la mine de Zgounder.

Pour Benoît La Salle, PDG de l’entreprise, ces résultats confirment la solidité de la stratégie déployée.

«Grâce à une forte génération de flux de trésorerie, à l’optimisation des coûts, à l’augmentation de la production et à une solide position de liquidité, Aya est idéalement positionnée pour assurer une croissance durable, maximiser sa rentabilité et offrir un rendement élevé à ses actionnaires», écrit-on encore.