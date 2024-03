Aya Gold & Silver: importante hausse des recettes en 2023 grâce à la mine de Zgounder

Extraction d'argent, métal précieux, par des ouvriers dans la mine de Zgounder (à 200 km au sud de Marrakech). Le permis d'exploitation de cette mine est détenu par la société canadienne Aya Gold and Silver. . Aya Gold and Silver

La mine de Zgounder dope une nouvelle fois les comptes d’Aya Gold & Silver. Dans ses résultats opérationnels et financiers pour l’exercice 2023, publiés le 28 mars, l’entreprise minière canadienne spécialisée dans l’extraction de métaux précieux annonce avoir généré des recettes d’un montant total de 42,8 millions de dollars l’année dernière, en hausse de 12% par rapport à 2022, grâce aux belles performances du gisement argentifère situé à 200 km au sud de Marrakech.

Les flux de trésorerie de la compagnie générés dans le cadre de ses activités d’exploitation en 2023 sont également dans le vert, atteignant la barre des 21,2 millions de dollars, loin au-dessus des 9,6 millions de dollars de l’année précédente, soit une progression de 120%.

Today $AYA announces 2023 results & outlook for the transition year of 2024:

✅1.97Moz produced in 2023 at TCC of $12.50/oz

✅Zgounder expansion on track

✅Boumadine 2024 drill budget of 120,000m

✅2024 production guidance of between 2.6-3.2M ozhttps://t.co/xfSrfb9Nvg$AYASF — Aya Gold & Silver (@AyaGoldSilver) March 28, 2024

Si Aya Gold & Silver a pu augmenter ces recettes, c’est grâce à une production record de 1.970.646 d’onces d’argent (soit 55 tonnes) en 2023, en hausse de 5% par rapport à 2022. Le volume de minerai extrait a aussi atteint 493.340 tonnes l’année dernière, avec une moyenne de 1.352 tonnes par jour, soit une hausse de 79% par rapport à la récolte de 2022.

Un budget d’exploration de 36 millions de dollars en 2024

«2023 a été une année de croissance et d’investissements stratégiques, au cours de laquelle nous avons soit atteint, soit dépassé nos prévisions et nos objectifs d’expansion, d’exploration, de financement et de durabilité. Zgounder a livré une production d’argent et un débit de traitement record moyennant des coûts comptants parmi les plus bas de l’industrie, générant des flux de trésorerie record et nous plaçant en bonne posture pour cette dernière année d’expansion», a déclaré Benoit La Salle, PDG d’Aya Gold & Silver.

«Notre programme de forage en 2023 a connu beaucoup de succès, particulièrement à Boumadine et à Zgounder, que nous développerons désormais à un rythme encore plus soutenu», a-t-il ajouté.

La minière canadienne avait annoncé, le 20 février dernier, avoir effectué un troisième prélèvement de 25 millions de dollars sur son prêt de 100 millions de dollars obtenu, en février 2023, auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et du Fonds d’investissement climatique (CIF), pour financer le projet d’extension de la mine de Zgounder. L’entreprise révélait aussi que la construction globale de la mine est achevée à environ 83% et que sa mise en service est prévue pour le deuxième trimestre 2024.

Pour l’année 2024, Aya Gold & Silver annonce un budget d’exploration d’un montant de 36 millions de dollars qui sera principalement alloué aux travaux prévus dans son gisement de Zgounder et celui de Boumadine.